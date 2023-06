Werder zieht zehn Talente aus der U19 in die U23 hoch – Lukowicz und Kebe kommen

Von: Maik Hanke, Marius Winkelmann

Künftig für die U23 von Werder Bremen am Ball: Maik Lukowicz (v.l.), David Kebe und Leon Opitz. © IMAGO / R.Seidel Imagery, IMAGO / MIS, IMAGO / foto2press

Bremen – Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord nimmt der künftige Kader von Werder Bremens U23 für die Bremen-Liga immer konkretere Formen an. Den Großteil der Mannschaft machen wie gewohnt viele Talente aus, die aus der U19 hochgezogen werden.

Zehn Namen hat der Club jetzt zum Trainingsstart bekanntgegeben: Ben Käuper (Tor), Mathis Richter, Linus Urban (beide Abwehr), Dominik Kasper, Liam Kümmritz, Elmin Mekic, Ricardo Schwarz (alle Mittelfeld), Joel Imasuen, Leon Opitz und Till Winkelmann (alle Sturm) spielen künftig im fünfklassigen Männerfußball. Der bekannteste von ihnen dürfte für die meisten Fans Leon Opitz sein. In der vergangenen Saison stand er einmal im Bundesliga-Kader der Profis, kam beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach aber nicht zum Einsatz. Ansonsten spielte der 18-Jährige wie die anderen neun Nachwuchsspieler für Werder Bremens U19 in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost.

Werder Bremen-Transfers: Zehn U19-Talente hochgezogen - Maik Lukowicz kehrt in die U23 zurück

Außerdem zeichnen sich nach Informationen der DeichStube zwei weitere externe Neuzugänge für die U23 ab. Der eine ist ein weiterer Rückkehrer: Maik Lukowicz kommt von Teutonia Ottensen, wo er in der vergangenen Regionalliga-Saison mit 15 Toren in 29 Spielen zu den besten Torschützen der Liga gehörte – nur zwei Spieler trafen häufiger. Nun soll er eine Liga tiefer auf Torejagd gehen und beim direkten Wiederaufstieg helfen. Der 28-jährige Stürmer spielte bereits 15 Jahre für Werder Bremen, durchlief zwischen 2001 und 2016 die gesamte Jugend bei den Grün-Weißen, ehe er zu Eintracht Braunschweig II und dann zum VfB Oldenburg wechselte. In Cimo Röcker hatte Werder am Montag bereits einen ehemaligen Bremer als Zugang bekanntgegeben.

Weiterer externer Neuzugang: Werder Bremen verpflichtet David Kebe für die U23

Kommen wird auch David Kebe. Der 20-jährige Abwehrmann spielte in der vergangenen Saison für Türkgücü München in der Regionalliga Bayern. Dort war er Stammspieler, bestritt 31 Spiele und erzielte ein Tor. In der vergangenen Saison kam er sowohl als Innenverteidiger als auch auf beiden Außenverteidigerpositionen zum Einsatz. Die Verpflichtungen von Lukowicz und Kebe hat Werder Bremen noch nicht offiziell vermeldet. Als externe Neuzugänge bestätigt wurden neben Röcker bisher Ethan Kohler, Daniel Ihendu und Paul Levi Wagner. (han/mwi)