TV-Tipp: DeichStube-Reporter Björn Knips heute Gast im „Talk am Montag“ auf Sport1

Von: Mario Nagel

Werder Bremen-Fans, aufgepasst! DeichStube-Reporter Björn Knips (links) ist heute live im „Talk am Montag“ von Rudi Brückner (rechts) bei Sport1 zu Gast. © gumzmedia/Sport1

Bremen - Der SV Werder Bremen ist zurück in der Erfolgsspur: Gegen Hertha BSC feierten die Grün-Weißen nach zuvor drei Pflichtspielniederlagen in Serie einen 1:0-Sieg und kletterten so in der Bundesliga-Tabelle auf den achten Platz.

Das Tor des Tages gelang Niclas Füllkrug in der 85. Minute, der seine mögliche WM-Nominierung mit seinem neunten Saisontor weiter befeuerte. Sowohl der Heimsieg von Werder Bremen als auch Füllkrugs WM-Chancen dürften am heutigen Montag auch zwei der Themen sein, die im „Talk am Montag“ von Rudi Brückner auf Sport1 besprochen werden.

DeichStube-Chefredakteur Björn Knips zu Gast im „Talk am Montag“ mit Moderator Rudi Brückner auf Sport1

In der Sendung, die immer montags um 21 Uhr live auf Sport1 ausgestrahlt wird, spricht der frühere „Doppelpass“-Moderator Rudi Brückner mit verschiedenen Gästen über aktuelle Themen. An diesem Montag zählt auch DeichStube-Chefredakteur Björn Knips zur illustren Runde. Gemeinsam mit Jens Keller, Ex-Trainer des FC Schalke 04, und Manuel Bonke, dem Nationalmannschaftsreporter der „tz“, dürfte Moderator Brückner im „Talk am Montag“ über das vergangene Bundesliga-Wochenende und die anstehende Kader-Nominierung von Bundestrainer Hansi Flick für die WM 2022 in Katar sprechen. (nag)