Werder gegen Hoffenheim: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel heute live im TV und Livestream

Werder gegen Hoffenheim live im TV

+ © gumzmedia Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim live im TV: So können Fans das Spiel im Fernsehen und Livestream anschauen. © gumzmedia

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Der SV Werder Bremen spielt am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Wohninvest Weserstadion gegen die TSG Hoffenheim. So können Fans die Partie am Sonntag um 17.30 Uhr live im TV und im Livestream schauen.

Nach der Länderspielpause ist vor der Bundesliga: Der SV Werder Bremen ist am kommenden Wochenende gegen das Kellerkind TSG Hoffenheim gefordert. Am vergangenen Spieltag holten die Bremer einen unglaublich wichtigen Punkt gegen Borussia Mönchengladbach und liegen mit 31 Punkten auf Rang elf in der Tabelle. Die TSG konnte ebenfalls einen kleinen Befreiungsschlag landen und im Heimspiel gegen Hertha BSC das erste Mal seit Oktober 2022 ein Bundesliga-Spiel gewinnen. Dennoch stecken die Sinsheimer noch tief im Abstiegssumpf drin. Mit einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz liegen sie auf Rang 15 der Bundesliga-Tabelle. Wer kann den Aufschwung des letzten Spiels also besser nutzen? Wie geht das Spiel am Wochenende aus? So sehen Fans das Werder-Spiel gegen Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr) live im TV und im Live-Stream.

Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel Sonntag live im TV und Livestream

Die Fans, die nicht live im Wohninvest Weserstadion dabei sind, können das Bundesliga-Spiel gegen die TSG live von zu Hause im TV verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch im Fernsehen. Die Partie Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim wird allerdings nicht live im Free-TV übertragen. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Begegnung des 26. Spieltags exklusiv im Live-Stream und auf dem Pay-TV-Sender DAZN 2. Anpfiff am Sonntag ist um 17.30 Uhr. Kommentator der Partie ist Jan Platte. Ex-Werder-Profi Sandro Wagner wird ihm als Experte zur Seite stehen. Die Live-Übertragung der Vorberichterstattung mit Moderator Tobi Wahnschaffe startet um 17 Uhr.

Werder Bremen live im TV und im Live-Stream gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga am Sonntag bei DAZN

Eine kostenlose Live-TV-Alternative zu DAZN gibt es nicht. Auf „werder.tv“ (kostenpflichtig) könnt ihr die Partie gegen Hoffenheim aber noch am Spieltag in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Die Pay-TV-Sender Sky und der Streaming-Dienst Amazon Prime zeigen das Bundesliga-Spiel nicht live im TV oder im Livestream. Die dritten Programme der ARD zeigen am Abend Highlights im frei empfangbaren Fernsehen. Wer alles live und kostenlos verfolgen will, dem empfehlen wir natürlich auch gerne unseren DeichStube-Live-Ticker zum Spiel SV Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim. Liveticker-Start ist um 16.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften – bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (fwa)