Werder-Traditionsmannschaft triumphiert beim Hallenturnier in Oldenburg - die besten Bilder

Von: Maik Hanke

Teilen

Die Traditionsmannschaft des SV Werder Bremen hat in mehr als überzeugender Manier das Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 gewonnen. Es wurde ein spektakuläres Revival der Legenden um Ailton, Philipp Bargfrede, Marko Marin, Aaron Hunt, Nelson Valdez, Alexander Nouri, Felix Wiedwald und vielen mehr. Für den VfB Oldenburg war übrigens in Marius Winkelmann auch ein DeichStube-Redakteur am Ball. Klickt Euch durch die besten Fotos des Abends!

1 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

2 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

3 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

4 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

5 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

6 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

7 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

8 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

9 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

10 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

11 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

12 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

13 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

14 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

15 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

16 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

17 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

18 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

19 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

20 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

21 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

22 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

23 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

24 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

25 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

26 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

27 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

28 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

29 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

30 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

31 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

32 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

33 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

34 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

35 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

36 / 36 Die Traditionsmannschaft von Werder Bremen räumte beim Hallenturnier um den Cup der Öffentlichen Oldenburg 2023 ab. © Soller Fotografie

Mehr Infos gibt es hier: Marko Marin gibt sein Debüt für die Traditionself von Werder Bremen - und feiert beim Hallenturnier in Oldenburg gleich den Sieg!