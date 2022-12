Neuer Trikot-Ausrüster beim SV Werder Bremen: Hummel soll Umbro-Nachfolger werden

Von: Björn Knips

Hummel war bereits von 1976 bis 1978 Trikot-Ausrüster bei Werder Bremen - damals spielten die Bremer unter anderem in blau-weißen und weiß-roten Jerseys. © Imago Images/Werner Otto/Horstmüller

Bremen – Noch spielt der SV Werder Bremen in Trikots von Umbro, doch der Ausrüster hat vor geraumer Zeit bereits das Ende der Zusammenarbeit mit dem Bundesligisten angekündigt. Seitdem brodelt die Gerüchteküche. Nach Informationen der DeichStube soll das dänische Unternehmen Hummel der neue Ausrüster des SV Werder Bremen werden, unterschrieben ist aber noch nichts. Auch der genaue Zeitpunkt des Ausrüsterwechsels steht noch nicht fest.

Auf Nachfrage der DeichStube wollte Werder Bremens Boss Klaus Filbry den möglichen Wechsel zu Hummel nicht bestätigen, er erklärte lediglich: „Wir sind auf der Suche nach einem neuen Ausrüster, weil uns Umbro das Signal gegeben hat, den Vertrag nicht zu verlängern. Mehr können wir dazu aktuell nicht sagen.“

Neuer Trikot-Ausrüster: Hummel soll bei Werder Bremen auf Umbro folgen

2018 war die britische Traditionsmarke Umbro beim SV Werder Bremen auf den US-Sportartikelhersteller Nike gefolgt. Zwei Jahre später wurde der bis 2023 laufende Vertrag vorzeitig bis 2025 verlängert – mitten in der Corona-Pandemie, was Werder als besonderen Vertrauensbeweis des Trikot-Ausrüsters ansah. Der soll nun aber andere Pläne haben, will sich offenbar mehr auf seinen Kernmarkt in Großbritannien konzentrieren. Dabei ist durchaus denkbar, dass Umbro schon vor Vertragsende bei Werder aussteigt. Aktuell kassieren die Bremer geschätzte vier Millionen Euro im Jahr von Umbro. Ziel wird es sein, vom neuen Ausrüster mindestens eine ähnliche Summe zu erhalten.

Hummel und Werder – das wäre nicht neu. Von 1976 bis 1978 spielten die Grün-Weißen schon mal in den Trikots des dänischen Sportartikelherstellers. Der ist im Handball sehr präsent, rüstet zahlreiche Clubs aus. In der Fußball-Bundesliga trägt der 1. FC Köln seit dieser Saison Hummel. Die dänische Nationalmannschaft gehört natürlich ebenfalls zu den Kunden des Unternehmens aus Aarhus. Genauso wie der FC Everton, Betis Sevilla und bald dann wahrscheinlich auch wieder Werder Bremen. (kni)

