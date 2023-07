Jetzt offiziell: Das ist das neue Werder-Trikot

Von: Timo Strömer

Ab sofort erhältlich: Das ist das neue Trikot des SV Werder Bremen. © gumzmedia

Bremen – Das Warten hat ein Ende: Der SV Werder Bremen hat am Freitagmorgen das neue Trikot für die Saison 2023/2024 präsentiert.

Neuer Hauptsponsor, neuer Ausrüster und jetzt ist auch klar, wie das neue Heim-Trikot des SV Werder Bremen aussieht: Die Jerseys von Hummel sind natürlich grün-weiß, in der kommenden Saison wird der SVW allerdings in gestreiften Trikots auflaufen. Die Brust ziert der neue Hauptsponsor Matthäi.

Jetzt offiziell: Werder Bremen präsentiert Trikot für die neue Saison

Das Design soll laut einer Mitteilung des SV Werder Bremen an die lange Geschichte des dänischen Sportartikelherstellers Hummel erinnern, die er in dem neuen Werder-Trikot mit den Farben Grün und Weiß vereinen möchte: „Hummel feiert im Jahr 2023 sein 100-jähriges Jubiläum und zelebriert diesen besonderen Meilenstein mit einem besonderen historischen Look. Das neue Heimtrikot von Werder Bremen ist an das Jersey der dänischen Fußball-Nationalmannschaft angelehnt, das sie 1986 in Mexiko bei ihrer ersten Teilnahme an einer Weltmeisterschaft trug.“ Werder-Boss Klaus Filbry dazu: „Für mich ist das ein sehr gelungenes Design und stellt eine gute Kombination von Werder und unserem Partner hummel dar. Ich freue mich darauf, wenn unsere Mannschaft die Heimspiele in diesem Trikot bestreiten wird.“

Werder Bremen trägt das neue Trikot erstmals im Testspiel in Verden

Das neue Werder-Trikot ist ab sofort im Fan-Shop des Bundesligisten erhältlich, die Profi-Mannschaft wird das neue Trikot erstmals am kommenden Sonntag tragen. Dann bestreitet der SV Werder Bremen in Verden, in der Heimat des neues Hauptsponsors Matthäi, das erste Testspiel der Saison gegen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel. Anpfiff ist im Stadion am Berliner Ring um 15.30 Uhr. (tst)