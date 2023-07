Werder weint: Horst-Dieter Höttges ist gestorben

Von: Björn Knips

Der SV Werder Bremen trauert: Vereins-Legende Horst-Dieter Höttges ist tot. © imago images / Eibner

Diese Nachricht macht den SV Werder Bremen sehr, sehr traurig: Ehrenspielführer Horst-Dieter Höttges ist tot.

Bremen - Wie die Familie mitteilte, ist Horst-Dieter Höttges bereits am 22. Juni im Alter von 79 Jahren gestorben. Der Ehrenspielführer des SV Werder Bremen war schon vor Jahren an Demenz erkrankt und lebte mit seiner Frau in einer Seniorenresidenz im Umland von Bremen. Zuletzt hatte sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtert. Wann die Beisetzung stattfindet und in welchem Rahmen ist noch offen.

Werder Bremen trauert um Club-Legende Horst-Dieter Höttges

Horst-Dieter Höttges zählt zu den absoluten Werder-Legenden und auch den größten Fußballern in Deutschland. 1965 holte er mit seiner Mannschaft für Werder die erste Deutsche Meisterschaft nach Bremen. Ob seiner robusten Spielweise wurde er ehrfürchtig „Eisenfuß“ genannt. Er spielte bis Ende der 1970er Jahre 420 Mal für Werder Bremen in der Bundesliga. Für Deutschland war er bei drei Weltmeisterschaften im Einsatz und holte 1974 im eigenen Land den Titel. Zwei Jahre zuvor war er schon Europameister geworden. Ein ausführlicher Bericht folgt.