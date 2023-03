Transfer fast fix: Werder will US-Talent Kohler

Von: Björn Knips

Transfer-News: Ethan Kohler steht nach DeichStube-Informationen vor einem festen Wechsel zum SV Werder Bremen. © Katja Warncke

Der SV Werder Bremen steht vor der Verpflichtung von US-Talent Ethan Kohler. Das hat Werders Leiter Profi-Fußball gegenüber der DeichStube bestätigt.

Bremen – Trainiert hat er schon im grün-weißen Dress, ab Sommer soll Ethan Kohler dann auch für den SV Werder Bremen spielen. Der Bundesligist steht kurz vor einer Verpflichtung des US-Amerikaners. „Wir haben großes Interesse an ihm und sind sehr optimistisch, das realisieren zu können“, bestätigt Clemens Fritz als Werders Leiter Profifußball auf Nachfrage der DeichStube. Fix sei der Wechsel des erst 17-jährigen Defensivspezialisten allerdings noch nicht.

Ethan Kohler besitzt in den USA noch einen Vertrag beim Zweitligisten Oakland Roots. Der Club genehmigte ihm allerdings eine mehrwöchige Probezeit an der Weser. Dort hinterließ Kohler einen sehr guten Eindruck. Der US-Youngster mit indonesischen Wurzeln stammt aus dem kalifornischen Campbell und kann nicht nur in der Innenverteidigung, sondern auch im Mittelfeld als Sechser direkt vor der Abwehrkette eingesetzt werden.

Ethan Kohler vor Transfer zu Werder Bremen: Talent soll vermutlich bei der U23 Spielpraxis sammeln

Ethan Kohler selbst soll sich bereits für einen Wechsel nach Bremen entschieden haben. Am 20 Mai wird er 18, möglicherweise wird danach der Transfer für den Sommer perfekt gemacht. In welchem Team der Neuzugang zum Einsatz kommen wird, ist noch offen. Er kann als jüngerer Jahrgang noch zwei Jahre in der U19 spielen. Wahrscheinlicher ist aber, dass er zunächst in der U23 bei Werder Bremen – also in der Regionalliga Nord – seine sportliche Heimat findet und dann regelmäßig bei den Profis reinschnuppert.

So haben es die Grün-Weißen einst auch mit einem gewissen Josh Sargent gemacht. Der Stürmer kam ebenfalls als gerade 18-Jähriger aus den USA nach Bremen und schaffte es über die U 23 zu den Profis. Nach dem Abstieg 2021 wechselte er für eine Ablösesumme von fast zehn Millionen Euro zum englischen Club Norwich City. Bei der Winter-WM in Katar absolvierte der inzwischen 23-jährige dann drei der vier Partien der USA, die im Achtelfinale ausschieden. Ethan Kohler hat es immerhin schon in den Kader der U 19-Nationalmannschaft geschafft – und jetzt sehr wahrscheinlich auch zu Werder Bremen. (kni)