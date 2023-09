Überraschungsgast beim Training: Werder testet vereinslosen Rechtsverteidiger

Von: Marius Winkelmann

Kallum Cesay stand zuletzt bei Tottenham Hotspur unter Vertrag, ist derzeit vereinslos und trainiert in den kommenden Tagen beim SV Werder Bremen mit. © Imago / Andy Rowland

Der SV Werder Bremen testet in diesen Tagen einen vereinslosen Spieler. Kallum Cesay heißt der Mann, der zuletzt bei Tottenham Hotspur spielte und derzeit vereinslos ist. Während des Trainingsauftaktes vor dem Spiel beim 1. FC Heidenheim wirkte der Rechtsverteidiger bereits mit.

Bremen – Überraschung beim SV Werder Bremen: Während des Trainingsauftakts in der Woche vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (Sonntag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) stand ein unbekanntes Gesicht auf dem Rasen, was für sich genommen in diesen Tagen noch nichts Ungewöhnliches ist. Schließlich durften sich während der Länderspielpause zuletzt zahlreiche Bremer U23-Spieler im Training der Profis beweisen, die bislang noch nicht beim Team von Trainer Ole Werner mitmischen durften. Allerdings handelte es sich an diesem Montagnachmittag nicht um einen Spieler aus dem Bremen-Liga-Team, sondern um einen möglichen Neuzugang.



Kallum Cesay heißt der Mann, der sich laut Vereinsangaben „in den nächsten Tagen“ im Training des Bundesligisten beweisen darf. Der Testspieler ist 21 Jahre jung, gelernter Rechtsverteidiger und wurde beim Premier-League-Topclub Tottenham Hotspur ausgebildet. „Er ist ein flexibel einsetzbarer Spieler, den wir schon länger kennen. Jetzt wollen wir uns ein genaueres Bild von ihm machen. Danach werden wir die Sache in Ruhe bewerten“, erklärte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz auf Nachfrage der DeichStube.

Werder Bremen testet vereinslosen Defensivspieler - Marvin Ducksch trainiert am Montag nur individuell

Cesays Probetraining bei Werder Bremen ist besonders interessant, weil die Grün-Weißen auf der rechten Abwehrseite seit fast einem Jahr lediglich auf Stammspieler Mitchell Weiser zurückgreifen können, da Felix Agu mit Problemen an der Patellasehne lange verletzt ausfiel und sich nach langer Leidenszeit gerade erst wieder ins Mannschaftstraining zurückgekämpft hat. Da Kallum Cesay, der in der Defensive nahezu alle Positionen bekleiden kann, seit Sommer vereinslos ist, könnten die Bremer also auch nach Ablauf der Transferperiode noch einmal zuschlagen. Vorausgesetzt, der Nationalspieler Sierra Leones überzeugt die Verantwortlichen um Trainer Ole Werner.

Erwähnenswert war auch, dass Marvin Ducksch, der sich im Mainz-Spiel am Oberschenkel verletzt hatte, vor Beginn des Mannschaftstrainings eine individuelle Einheit auf dem Platz absolvierte. Leonardo Bittencourt, der sich mit Knieproblemen rumplagte, spulte zudem ein individuelles Programm in den Katakomben des Wohninvest Weserstadions ab. Positiv: Felix Agu und Naby Keita nahmen erneut am Mannschaftstraining des SV Werder Bremen teil, genauso wie Niklas Stark, Anthony Jung und Christian Groß, die in der Vorwoche allesamt eine Auszeit erhalten hatten. (mwi)