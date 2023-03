Rapp-Rückkehr zu Werder Bremen im Sommer? Werner hält sich bedeckt

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Nicolai Rapp ist von Werder Bremen an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Ist eine Rückkehr im Sommer Thema? © IMAGO / Claus Bergmann

Nicolai Rapp ist noch bis zum Sommer an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Jetzt äußert sich Ole Werner zur Zukunft des 26-Jährigen beim SV Werder Bremen.

Bremen – Als sich die Möglichkeit im Winter ergab, musste Nicolai Rapp nicht lange überlegen. „Mir war schnell klar, dass ich hierhin möchte“, sagte der Profi des SV Werder Bremen bei seiner Vorstellung als neuer Leihspieler des 1. FC Kaiserslautern. Weil er in Bremen nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen war und ihm Cheftrainer Ole Werner auch für die laufende Bundesligasaison nichts anderes in Aussicht stellen konnte, entschied sich der 26-Jährige zum Gang in die 2. Liga. Knapp vier Monate liegt das nun zurück. Und längst ist klar, dass sich dieser Schritt für Rapp sportlich ausgezahlt hat.

Werder Bremen-Trainer Ole Werner „hätte nichts dagegen gehabt“, wenn Nicolai Rapp geblieben wäre

In Kaiserslautern ist der gebürtige Heidelberger unter Coach Dirk Schuster im defensiven Mittelfeld gesetzt, von den acht möglichen Spielen im Jahr 2023 stand er bei sechs auf dem Platz, fünf Mal davon in der Startelf. Lediglich gegen Hannover (Rückenprobleme) und Sandhausen (Erkältung) musste Nicolai Rapp aus gesundheitlichen Gründen passen. „Für ihn war wichtig, dass er Spielzeit bekommt, und die bekommt er in Kaiserslautern“, sagt Werder-Trainer Ole Werner – und hält fest: „Er ist Stammspieler und eine zentrale Figur in den Überlegungen des Trainers. Er macht seine Sache grundsätzlich ordentlich, bringt seine Stärken ins Spiel der Mannschaft ein. “Das hatte Rapp zuvor auch bei Werder Bremen getan, nur eben als Joker, auf den Werner in der zweiten Saisonhälfte eigentlich nicht verzichten wollte. „Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn er bei uns geblieben wäre“, betont der 34-Jährige, der bei Rapps Wechselwunsch aber letztlich kein Veto einlegen wollte: „Wir haben einen guten Weg gefunden.“ Die Frage ist nun, ob dieser Weg Nicolai Rapp nach der halbjährigen Ausleihe im Sommer zurück in den Norden führt.

Nicolai Rapps Zukunft bei Werder Bremen unsicher: „Müssen sehen, ob es zusammenpasst“

Sein Vertrag bei Werder Bremen läuft noch bis zum 30. Juni 2024. Ob für ihn in den Bremer Planungen für die neue Serie Platz ist, steht allerdings noch in den Sternen. „Wir wissen noch nicht genau, wie sich unser neuer Kader aufstellt. Wir werden schauen, wie sich seine Leistungen weiterentwickelt haben, in welcher Rolle er sich sieht und welche Rolle wir ihm anbieten können“, sagt Ole Werner. „Dann müssen wir sehen, ob es zusammenpasst oder ob wir die gleiche Situation haben wie im Winter, wo ein Spieler gerne mehr spielen wollte, ich es als Trainer aber nicht ehrlich zusichern konnte.“

Nicolai Rapps Ziel bleibt jedenfalls weiterhin die Bundesliga, sieben Partien hat er in der höchsten deutschen Spielklasse in seiner Laufbahn absolviert. Bis vor Kurzem hatte es noch danach ausgesehen, als sollte Zweitliga-Aufsteiger Kaiserslautern der Durchmarsch glücken können. Mittlerweile hat sich das Team aber aus dem Rennen um die ersten drei Plätze verabschiedet. (dco)