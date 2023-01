Wechsel beschlossene Sache: Werder verleiht Rapp nach Kaiserslautern

Von: Maik Hanke

Nicolai Rapp wechselt per Leihe von Werder Bremen zum 1. FC Kaiserslautern. © gumzmedia

Bremen – Dieser Wechsel hatte sich abgezeichnet, jetzt ist er beschlossene Sache: Nicolai Rapp verlässt den SV Werder Bremen im Winter und wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zum 1. FC Kaiserslautern in die 2. Bundesliga.

Als sich Werder Bremen am Montagmorgen am Flughafen traf, um ins Trainingslager ins spanische Murcia zu reisen, fehlte Nicolai Rapp bereits bei der Mannschaft. Kurz darauf gaben die Grün-Weißen seinen Transfer auf Zeit bekannt. Die letzten Formalitäten stünden laut einer Vereinsmitteilung zwar noch aus, der 26-Jährige befinde sich aber bereits auf dem Weg in die Pfalz.

Werder Bremen-Transfers: Nicolai Rapp wechselt auf Leihbasis zum 1. FC Kaiserslautern

„Rappo ist auf uns zugekommen, weil er mehr Spielzeit haben möchte, als er sie zuletzt bei uns bekommen hat“, erklärt Werder Bremens Leiter Profifußball Clemens Fritz. „Mit der Leihe nach Kaiserslautern wollen wir ihm dies ermöglichen, sehen bei ihm aber auch weiterhin das Potential in der Bundesliga auf mehr Einsätze zu kommen.“ Nur sieben Mal und insgesamt nur 66 Minuten durfte Nicolai Rapp in der laufenden Saison für Werder in der Bundesliga spielen. Rapps Vertrag bei Werder läuft noch bis Sommer 2024. (han)