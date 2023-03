Insel-Interesse an Füllkrug: Reizt das den Werder-Star?

Werder-Stürmer begehrt

Niclas Füllkrug ist mit 15 Toren zurzeit der erfolgreichste Torjäger der Bundesliga - das macht den Stürmer von Werder Bremen zu einem begehrten Spieler. Kommt es im Sommer zum Transfer?

Niclas Füllkrug ist in dieser Saison absoluter Leistungsträger beim SV Werder Bremen und erzielte sogar bei der WM zwei Tore. Jetzt wollen ihn einige englische Vereine auf die Insel locken. Wird der Werder-Stürmer jetzt schwach?

Bremen – Einmal läuft er noch im Trikot des SV Werder Bremen auf, dann ist Niclas Füllkrug weg – aber nur zur Nationalmannschaft. Noch müssen sich Club und Fans in Bremen keine Sorgen machen, der Stürmer bleibt grün-weiß. Wenngleich die Zukunft des Torjägers im Sommer völlig offen ist, trotz seines bis 2025 laufenden Vertrags. Die „Sport Bild“ berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe, dass vor allem West Ham United an einer Verpflichtung des 30-Jährigen interessiert sein soll. Genauso wie andere Clubs aus der Premier League wie zum Beispiel der FC Everton. Aber sind diese Kellerkinder der englischen Liga wirklich reizvoll für Füllkrug?

Werder Bremens Niclas Füllkrug zum FC Everton oder West Ham? Laut DeichStube-Informationen kein Thema

Finanziell sicherlich schon. Denn auch diese Clubs können wesentlich mehr Gehalt zahlen als der SV Werder Bremen. Doch Niclas Füllkrug hat stets betont, dass es ihm auch um eine sportliche Perspektive geht. Bei der Nationalmannschaft hat er Blut geleckt. Das Zusammenspiel mit den besten deutschen Profis war bei der WM in Katar so gut, dass er sich so etwas sicher auch auf Vereinsebene vorstellen kann. Da macht ein Wechsel zu einem abstiegsbedrohten Club wenig Sinn und ist nach Informationen der DeichStube auch kein Thema.

Für den Führenden der Bundesliga-Torschützenliste wird es ganz gewiss sportlich attraktivere Interessenten geben. Mit 15 Toren steht Niclas Füllkrug mit deutlichem Abstand vor seinen Verfolgern Vincenzo Grifo (SC Freiburg) und Christopher Nkunku (RB Leipzig) mit jeweils zwölf Treffern. Werder Bremen liegt bislang noch kein Angebot für den Angreifer vor. Unklar ist, welche Ablösesumme die Bremer für Füllkrug aufrufen werden. Die „Sport Bild“ berichtet von 15 Millionen Euro. Dem Vernehmen nach sollen die Grün-Weißen aber auf wesentlich mehr spekulieren. Geld genug dafür hätten West Ham und Co. zumindest. (kni)