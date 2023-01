Burke schon wieder weg, Philipp kommt aus Wolfsburg: Bei Werder dreht sich das Leih-Karussell

Von: Malte Bürger

Leih-Transfers bei Werder Bremen: Die Grün-Weißen verleihen Oliver Burke (links) und leihen Maximilian Philipp (rechts) vom VfL Wolfsburg aus- - jeweils bis zum Saisonende. © gumzmedia/Imago Images

Bremen – Unverhofft kommt oft. Tagelang, nein wochenlang haben die Verantwortlichen des SV Werder Bremen betont, dass sie auf dem Transfermarkt nicht mehr tätig werden – nur um dann doch noch eine Neuverpflichtung aus dem Hut zu zaubern. So teilte der Verein am Montagmorgen via Twitter die Leihe von Maximilian Philipp vom VfL Wolfsburg mit. „Der 28-jährige Offensivspieler wechselt unter Vorbehalt der medizinischen Untersuchung bis Saisonende an den Osterdeich“, hieß es wörtlich. Garniert wurde die Meldung mit einem Foto des früheren Junioren-Nationalspielers, das ihn in den Katakomben des Weserstadions bei einem Fitnesscheck auf einem Ergometer zeigt.

Maximilian Philipp wurde einst in Berlin geboren und landete über die Nachwuchsabteilungen von Hertha BSC und Tennis Borussia bei Energie Cottbus. Später ging es weiter zum SC Freiburg, wo er 2014 in der Bundesliga debütierte und anschließend insgesamt 88 Pflichtspiele absolvierte. Weitere Karrierestationen waren Borussia Dortmund und Dinamo Moskau, eher es erst per Leihe und anschließend fest zum VfL Wolfsburg ging. In der laufenden Saison kam Philipp jedoch lediglich dreimal zum Einsatz, zuletzt soll unter anderem Hertha BSC Interesse an einer Verpflichtung gehabt haben. Nun schlug Werder Bremen zu und holte den angriffslustigen Rechtsfuß, der beim VfL noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025 besitzt.

Winter-Transfer: Werder Bremen leiht Maximilian Philipp vom VfL Wolfsburg bis zum Saisonende aus

Im Gegenzug macht Oliver Burke nach gerade einmal einem halben Jahr bei Werder schon wieder den Abflug. Zuletzt war bereits zu hören, dass der Schotte unzufrieden mit seiner Situation bei den Grün-Weißen ist, sich einen schnellen Abschied vorstellen kann. Trotzdem hatten die Verantwortlichen kürzlich noch gegenüber der DeichStube betont, dass ein Transfer kein Thema sei. Nun kam es doch anders. Burkes Ziel nannte Werder Bremen jedoch nicht, teilte nur mit: „Der SV Werder Bremen hat sich mit einem Club auf eine Leihe von Oliver Burke bis Saisonende verständigt. Vorbehaltlich der medizinischen Untersuchungen wird Burke bis Saisonende verliehen.“ (mbü)