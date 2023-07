Transfer fix: Lee Buchanan wechselt nach Birmingham – So viel Ablöse kassiert Werder

Werder-Transfer-News

+ © gumzmedia Abschied nach nur einem Jahr: Lee Buchanan wechselt von Werder Bremen zu Birmingham City. © gumzmedia

Der Transfer ist fix: Lee Buchanan wechselt von Werder Bremen zu Birmingham City nach England. So viel Ablöse kassieren die Grün-Weißen für den Linksverteidiger.

Bremen - Jetzt ist der Deal endgültig in trockenen Tüchern: Lee Buchanan verlässt den SV Werder Bremen und wechselt zum englischen Zweitligisten Birmingham City. Das teilten die Grün-Weißen am frühen Mittwochabend mit. Laut den Briten unterschrieb Buchanan einen Fünfjahresvertrag. Über die Höhe der Ablöse vereinbarten die Clubs Stillschweigen, nach Informationen der DeichStube soll die Summe aber bei 1,5 Millionen Euro liegen und sich in Zukunft unter bestimmten Bedingungen noch steigern können.

„Für alle Seiten gute Lösung“: Lee Buchanan wechselt von Werder Bremen zu Birmingham City

„Lee hat sich in seinem ersten Jahr bei uns gut entwickelt, allerdings war er nicht mit den bisherigen Einsatzzeiten zufrieden und hat den Wunsch geäußert, sich verändern zu wollen“, erklärt Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball in einer Vereinsmitteilung. „Es gab schon länger Interesse von Clubs aus der Championship an ihm. Mit dem Wechsel zurück nach England haben wir nun eine für alle Seiten gute Lösung gefunden.“ Im Vorsommer war Lee Buchanan ablösefrei in Kombination mit einer Ausbildungsentschädigung in Höhe von 500.000 Euro von Derby County an die Weser gewechselt.

Werder Bremen-Transfers: Lee Buchanan wechselt zu Birmingham City - Suche nach Nachfolger dauert an

Bereits am Mittwochvormittag hatte Fritz den nahenden Abschied des 22-jährigen Linksverteidigers bestätigt, zu dem Zeitpunkt waren allerdings noch letzte Details zu klären. Im Laufe des Mittwochs wurde der Transfer dann unter Dach und Fach gebracht. Die Suche nach einem neuen Linksverteidiger dauert bei Werder Bremen derweil weiter an.

In der vergangenen Saison spielte Lee Buchanan in der Bundesliga 21 Mal für Werder Bremen, stand dabei allerdings nur zwei Mal in der Startelf. An Routinier Anthony Jung war für den Engländer kein Vorbeikommen. In Erinnerung bleiben wird Buchanans wichtiges Tor beim spektakulären 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund, als die Bremer in den Schlussminuten einen 0:2-Rückstand drehten. (han/kni)