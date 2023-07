Werder-Profi Buchanan vor Wechsel nach England

Von: Björn Knips

Lee Buchanan ist vom SV Werder Bremen freigestellt worden, denn der Linksverteidiger steht vor einem Transfer. © gumzmedia

Lee Buchanan hat das Trainingslager des SV Werder Bremen verlassen, um letzte Gespräche mit einem anderen Verein über einen Wechsel zu führen. Nach DeichStube-Informationen soll es den 22-Jährigen zu einem englischen Zweitligisten ziehen.

Update (25. Juli 2023, 11.45 Uhr): Lee Buchanan hat den SV Werder Bremen verlassen – nun ist auch sein Ziel bekannt. Nach Informationen der DeichStube steht der Engländer vor einem Wechsel zum englischen Zweitligisten Birmingham City. Der 22-Jährige soll dabei verkauft und nicht ausgeliehen werden. Noch stehen allerdings letzte Gespräche und der Medizincheck aus.

Weiter mit der ersten Meldung:

Lee Buchanan verlässt Werder Bremen, Cimo Röcker kommt

Zell am Ziller – Lee Buchanan hat das Trainingslager des SV Werder verlassen. Der Linksverteidiger wurde von seinem Club für letzte Gespräche und den Medizincheck bei einem anderen Verein freigestellt. Den aufnehmenden Verein nannte der SV Werder Bremen in seiner offiziellen Mitteilung nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass Lee Buchanan zurück in seine englische Heimat wechselt. Der 22-Jährige war im vergangenen Sommer ablösefrei vom englischen Zweitligisten Derby County an die Weser gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Deswegen strebten beide Parteien einen Transfer an.

U23-Linksverteidiger Cimo Röcker reist als Ersatz für Lee Buchanan ins Trainingslager des SV Werder Bremen nach

Im Trainingslager in Zell am Ziller wird Lee Buchanan durch Cimo Röcker ersetzt. Der U23-Spieler, der gerade erst zu Werder zurückgekehrt ist und bereits im Jahr 2012 mit Werder im Zillertal war, reiste aus Bremen an und wird schon am Dienstag mit der Mannschaft trainieren. Eine Dauerlösung ist das allerdings nicht. Der SV Werder Bremen will noch einen neuen Linksverteidiger verpflichten. (kni)