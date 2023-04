Werder-Fans in Sorge: Plötzlich wieder Abstiegsangst und drohender Ausverkauf | eingeDEICHt Folge 21

Von: Timo Strömer

Viele Fans des SV Werder Bremen sind in Sorge: Plötzlich wieder Abstiegsangst und drohender Ausverkauf - eine neue Folge der Werder-Podcast-Show eingeDEICHt ist online!

Bremen – Rund um den SV Werder Bremen ist es plötzlich wieder unruhiger geworden: In den vergangenen 13 Spielen gab es neun Niederlagen und nur drei Siege. Trotz dieses Negativtrends hält sich Werder mit 31 Zählern weiterhin im gesicherten Mittelfeld, hat immer noch neun Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone – aber bei vielen Fans ist die Sorge zurück, dass es doch noch mal richtig eng werden könnte. Und dann ist da ja noch das Thema Kaderumbruch: Droht Werder der Ausverkauf? Die Werder-Podcast-Show eingeDEICHt (bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt) geht in Folge 21 wieder in die nicht immer ganz ernstgemeinte Analyse: Das beschäftigt jetzt die Werder-Fans!

Werder Bremen-Podcast-Show eingeDEICHt auf allen Kanälen: Abstiegsangst un drohender Ausverkauf

In der Werder-Podcast-Show der DeichStube (auch als YouTube-Show online) quatscht Host Timo Strömer mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips natürlich über den SV Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei: Wieso bekommt Werder in der Bundesliga so viele Gegentore? Warum pennt der SVW regelmäßig nach der Pause? Und stellt Trainer Ole Werner seine Startelf-Aufstellung zu oft um? Außerdem ein großes Thema in Folge 21 der Werder-Show eingeDEICHt: Droht Werder im Sommer der Ausverkauf? Wechseln die Leistungsträger wie Niclas Füllkrug, Marvin Ducksch und Mitchell Weiser weg?

Muss Werder Bremen jetzt doch noch um den Klassenerhalt zittern? Droht Werder der Ausverkauf?

In der Werder-Show eingeDEICHt, gesendet aus dem DeichStube-Office und präsentiert vom strategischen Partner Hotel Atlantic Juist, erwartet Euch wie immer eine Vollgas-Veranstaltung vollgestopft mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen. Selbstverständlich kommt auch die eingeDEICHt-Community im großen „User fragen Loser”-Block zu Wort. Und es wird aufgelöst, wer das Torwart-Trikot mit Flock von Michael Zetterer bekommt. Wie Ihr zudem ein Werder-Trikot mit der Nummer 7 von Marvin Ducksch für lau abstauben könnt, erfahrt Ihr in der 21. Episode von eingeDEICHt.

Und sonst? Herrengedecke und allerlei Blödsinn, schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, kaum Werder-Expertise. Cheers und viel Spaß mit eingeDEICHt – Eurem Lieblings-Podcast/Vodcast rund um den SV Werder Bremen.