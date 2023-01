Mehr als ein Dutzend Neue für Augsburg und Schalke: Das sind die Winter-Transfers der Werder-Konkurrenz

Von: Marius Winkelmann

Die Bundesliga-Konkurrenz von Werder Bremen schlug im Winter-Transferfenster ordentlich zu: Der FC Augsburg verpflichtete neben Renato Palma Veiga (links) sechs weitere Spieler, der FC Schalke 04 neben Eder Balanta (rechts) noch fünf weitere Profis. © Imago Images

Werder Bremen hat sich im Winter-Transferfenster lediglich mit Maximilian Philipp (per Leihe von Hertha BSC) verpflichtet. Die Bundesliga-Konkurrenten schlugen da teilweise deutlich häufiger zu - wie sich die Clubs für den Kampf um den Klassenerhalt verstärkt haben.

Bremen – „Rien ne va plus“, nichts geht mehr. Das Winter-Transferfenster in der Bundesliga ist seit Dienstag, 18 Uhr geschlossen. Während der SV Werder Bremen einen Tag vor dem sogenannten Deadline Day mit einem überraschenden Doppel-Leihwechsel (Maximilian Philipp für Oliver Burke) für Aufsehen sorgte, hat auch die Bundesliga-Konkurrenz der Grün-Weißen auf den letzten Metern des Winter-Transferfensters noch einmal ordentlich zugeschlagen. So haben sich die anderen Clubs für den Kampf um den Klassenerhalt verstärkt – ein Überblick.

1. FSV Mainz 05 (Tabellenplatz 11, 23 Punkte): Beim SV Werder Bremen war kaum Transfer-Budget für den Winter vorhanden, in Mainz sah die Welt schon anders aus: Die Nullfünfer verstärkten sich kurz vor Toreschluss mit gleich zwei kostspieligen Neuzugängen. Für die Dienste von Angreifer Ludovic Ajorque (Racing Straßburg) legten die Mainzer eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro auf den Tisch, die durch etwaige Boni-Zahlungen sogar noch auf sieben Millionen Euro ansteigen kann. Zudem kam der 25-jährige Innenverteidiger Andreas Hanche-Olsen für 2,5 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten KAA Gent. Brajan Gruda wurde aus der eigenen U19 hochgezogen. Abgegeben hat der 1. FSV Mainz 05 dagegen Niklas Tauer, der sich leihweise dem Tabellenschlusslicht Schalke 04 anschließt.

Werder Bremen-Konkurrent 1. FC Köln gibt vier Spieler ab - und verpflichtet mit Davie Selke einen Ex-Bremer

1. FC Köln (Tabellenplatz 12, 22 Punkte): Die Kölner gaben eher Spieler ab, als dass sie neue unter Vertrag nahmen. In Ondrej Duda (Leihe zu Hellas Verona), Philipp Wydra (Rapid Wien), Noah Katterbach (Leihe zum HSV) und Jonas Urbig (Leihe zu Jahn Regensburg) verließ ein Quartett den 1. FC Köln. Lediglich Ex-Bremer Davie Selke stieß ablösefrei zum Team von Trainer Steffen Baumgart hinzu.

Werder Bremen-Konkurrent TSG Hoffenheim verpflichtet Ex-Bremer Thomas Delaney im Winter-Transferfenster

TSG Hoffenheim (Tabellenplatz 13, 19 Punkte): Ein prominenter Ex-Profi des SV Werder Bremen ist zurück: Hoffenheim hat am Tag vor dem Deadline Day die Verpflichtung des früheren Bremer Stars Thomas Delaney vom FC Sevilla perfekt gemacht. Der dänische Nationalspieler, der einst für 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselte, schließt sich den kriselnden Kraichgauern leihweise bis zum Saisonende an. Sportlich läuft es bei der TSG Hoffenheim allerdings seit Monaten schlecht: Sieben Spiele lange konnte das Team des in der Kritik stehenden Coaches Andre Breitenreiter nicht mehr gewinnen. Zudem verloren die Sinsheimer im Winter ihr Top-Talent Georginio Rutter (20) an Premier-League-Club Leeds United. Der Wechsel spülte zwar 28 Millionen Euro in die Kasse (die Ablösesumme kann sogar noch auf bis zu 40 Millionen Euro steigen), hinterließ aber vorübergehend eine klaffende Lücke im Angriff. Diese soll durch die Verpflichtung des dänischen Nationalspielers Kasper Dolberg geschlossen werden. Der 25-Jährige wechselt ebenso leihweise von OGC Nizza in den Kraichgau wie Ex-Herthaner John Anthony Brooks (Benfica Lissabon), der die wackelige Defensive der Sinsheimer verstärken soll. Der 29-Jährige kostete mit 300.000 Euro Ablöse vergleichsweise kleines Geld.

Werder Bremen-Konkurrent FC Augsburg verpflichtet sieben Spieler im Winter-Transferfenster

FC Augsburg (Tabellenplatz 14, 18 Punkte): Kaum zu glauben, aber wahr: Der FC Augsburg hat auch am letzten Transfertag noch ein weiteres Mal zugeschlagen - zum insgesamt siebten Mal in diesem Januar! Der Kapitän der portugiesischen U20-Nationalmannschaft, Renato Palma Veiga, wird zunächst für ein Jahr, also bis Ende Januar 2024, von Sporting Lissabon ausgeliehen, zudem sicherte sich der Bundesligist eine Kaufoption. Kurz vor Schließung des Transferfensters hatte der FCA bereits die Verpflichtung des 20-jährigen Linksaußen Nathanael Mbuku von Stade Reims eingetütet. Der französische U20-Nationalspieler, für den eine Ablösesumme fällig wird, unterschreibt einen Vertrag bis 2027 und hat am Montag seinen Medizincheck bestanden. Auch ohne den Mbuku-Transfer war kaum ein Bundesliga-Club im laufenden Transferfenster so umtriebig wie die Fuggerstädter. Der FCA hatte im Januar bereits Irvin Cardona (500.000 Euro, Stade Brest), Kelvin Yeboah (CFC Genua, Leihe mit Kaufoption), David Colina (650.000 Euro, HNK Hajduk Split), Dion Beljo (drei Millionen Euro, NK Osijek) und Arne Engels (100.000 Euro, Club NXT) nach Bayern gelotst.

VfB Stuttgart (Tabellenplatz 15, 16 Punkte): Einen Tag vor Ende der Transferperiode hat der VfB Stuttgart seine ersten beiden Winter-Neuzugänge präsentiert: Von Union Berlin wechselt Genki Haraguchi an den Neckar und unterzeichnet einen Vertrag bis Juni 2024. Auch Flügelstürmer Gil Dias von Benfica Lissabon schließt sich den Schwaben an. Für den 26-Jährigen, der einen Kontrakt bis 2025 erhält, ist es bereits die zehnte Station im siebten Land.

Werder Bremen-Konkurrent VfL Bochum verpflichtet drei Spieler im Winter-Transferfenster

VfL Bochum (Tabellenplatz 16, 16 Punkte): Auch die abstiegsbedrohten Bochumer schlugen mehrfach auf dem Transfermarkt zu: Aus der U23 von Borussia Dortmund wechselte Mittelstürmer Moritz Broschinski für 135.000 Euro Ablöse zum Konkurrenten des SV Werder Bremen. Zudem schlossen sich Ex-Mainzer Pierre Kunde Malong (Olympiakos Piräus) und Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) leihweise dem VfL Bochum an. Das Team von Trainer Thomas Letsch hat den kleinsten Etat aller Bundesligisten zur Verfügung.

Winter-Transfers: Hertha BSC leiht Maximilian Philipp an den SV Werder Bremen aus

Hertha BSC (Tabellenplatz 17, 14 Punkte): Bei den Berlinern kehrt einfach keine Ruhe ein: Nach dem verpatzten Start ins neue Jahr und der jüngsten Derby-Niederlage gegen Union Berlin (0:2) zogen die Herthaner die Reißleine und entließen Sportchef Fredi Bobic. Als Nachfolger wurde ein Gespann mit Hertha-Vergangenheit installiert. Der ehemalige Akademie-Leiter Benjamin Weber wird neuer sportlicher Leiter, Ex-Co-Trainer Andreas „Zecke“ Neuendorf wird Bindeglied zwischen Club und Mannschaft. Und plötzlich wollten die Berliner noch rund fünf Millionen Euro in frisches Personal investieren. Das Problem: Die angeblich favorisierten Deals mit Selim Amallah (Standard Lüttich), Ex-Berliner Maximilian Philipp (jetzt Werder Bremen), Gauthier Hein (AJ Auxerre) und Ex-Werder-Profi Jannik Vestergaard (Leicester City) kamen allesamt nicht zustande. Dafür holte Hertha BSC am Deadline Day Tolga Cigerci (30) zurück in die Hauptstadt. Der türkische Erstligist MKE Ankaragücü und Hertha BSC verständigten sich auf einen Transfer des defensiven Mittelfeldspielers, der bereits zwischen 2013 und 2016 das Trikot der „Alten Dame“ trug. In Berlin unterschreibt Cigerci einen Kontrakt bis Sommer 2024.

FC Schalke 04 (Tabellenplatz 18, 10 Punkte): Ähnlich wie der FC Augsburg waren auch die Königsblauen auf dem Transfermarkt besonders umtriebig: So fanden im Januar gleich sechs externe Neuzugänge den Weg nach Gelsenkirchen, allesamt per Leihe. Für die Sechserposition verstärkte sich der Konkurrent des SV Werder Bremen am Deadline Day noch mit Abräumer Eder Balanta vom FC Brügge. Nur fünf Tage zuvor hatten die Knappen Innenverteidiger Moritz Jenz vom FC Lorient (war ausgeliehen an Celtic Glasgow) in den Pott gelotst. Auch Flügelflitzer Tim Skarke (Union Berlin), Stürmer Michael Frey (Royal Antwerpen), Linksverteidiger Jere Uronen (Stade Brest) und Sechser Niklas Tauer (Mainz 05) haben im Winter beim FC Schalke 04 angeheuert. Hinzu kommt Offensivmann Soichiro Kozuki aus der eigenen U23. (mwi)