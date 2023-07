Neuer Vertrag: Annäherung zwischen Werder und Füllkrug

Bleibt Füllkrug bei Werder?

+ © gumzmedia Bleibt Niclas Füllkrug beim SV Werder Bremen oder wechselt der Stürmer weg? © gumzmedia

Verlängert Niclas Füllkrug seinen Vertrag beim SV Werder Bremen oder wechselt der Bundesliga-Torschützenkönig den Verein? So ist der Stand im Füllkrug-Poker.

Zell am Ziller – Auch am letzten Trainingstag in Zell am Ziller war Niclas Füllkrug einer der letzten Profis des SV Werder Bremen, die den Platz verließen. Der Stürmer arbeitet nach den offiziellen Einheiten immer noch an seiner Schusstechnik und flachst dabei gerne mit seinen Kollegen. Es ist deutlich zu sehen, wie wohl sich der 30-Jährige bei Werder fühlt. Ein Wechsel noch in diesem Sommer bleibt jedoch weiter ein Thema, eine vorzeitige Verlängerung ist aber genauso gut möglich – und für Sportchef Frank Baumann gar nicht so unwahrscheinlich.

Werder Bremen-Transfers: Sportchef Frank Baumann macht Hoffnung auf Verbleib von Niclas Füllkrug

„Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass Niclas bleiben wird und wir weiter zusammenarbeiten werden“, sagte Frank Baumann auf Nachfrage der DeichStube: „Wir sind noch nicht zusammen, aber wir sind weiter in den Gesprächen.“ Das deutet schon auf eine merkliche Annäherung hin. Denn Niclas Füllkrug hatte ein erstes Vertragsangebot zur Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrags nicht angenommen. Knackpunkt dabei war nach Informationen der DeichStube vor allem, dass sich sein Gehalt nach einer deutlichen Aufstockung für diese Saison in den darauffolgenden Jahren wieder verringern sollte. Baumann will sich zu Vertragsinhalten nicht äußern, auch nicht dazu, in welcher Verhandlungsrunde sich beide Parteien gerade befinden und ob es womöglich eine Deadline gibt, wann die Entscheidung gefallen sein muss. Gegenüber „Sky“ machte der Sportchef allerdings deutlich, wie sehr sich Werder Bremen um eine weitere Zukunft mit dem Bundesliga-Torschützenkönig bemüht: „Er wäre bei uns der Top-Verdiener.“

Woanders könnte der Nationalspieler wahrscheinlich noch mehr bekommen. Angebote soll es einige geben – vor allem aus dem Ausland. Namen von ernsthaften und vorstellbaren Interessenten sind noch nicht durchgesickert. Allerdings nimmt das Stürmer-Karussell in Europa auch jetzt erst Fahrt auf, nun beginnt die heiße Phase, da dürfte der eine oder andere Club bald ernst machen. Werder hätte nichts dagegen, wenn diese Vereine dann bei Niclas Füllkrug wegen einer Vertragsverlängerung auf taube Ohren treffen würden. (kni)