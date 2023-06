Leihe verlängert: Werder-Linksaußen Nankishi will sich nun in der niederländischen Eredivisie beweisen

Von: Malte Bürger

Der SV Werder Bremen verleiht Abdenego Nankishi für ein weiteres Jahr an Heracles Almelo. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen verleiht Abdenego Nankishi für ein weiteres Jahr in die Niederlande. Was sich alle Beteiligten von der Leihe erhoffen.

Bremen – Abdenego Nankishi nimmt den nächsten Anlauf. Eigentlich hatte der Profi des SV Werder Bremen schon in den vergangenen zwölf Monaten beim niederländischen Club Heracles Almelo so richtig durchstarten wollen, doch die Leihgabe der Grün-Weißen war vom Verletzungspech verfolgt, fiel immer wieder aus. Wie Werder am Donnerstag mitteilte, wird der 20-Jährige nun erneut zum Aufsteiger in die Eredivisie ausgeliehen – verbunden mit der Hoffnung, dass es dieses Mal zu mehr Spielanteilen reicht.

Werder Bremens Clemens Fritz zur Abdenego Nankishi-Leihe: „Für ihn ist es jetzt wichtig, Spielpraxis zu sammeln“

„Ich hatte letzte Saison eine tolle Zeit in Almelo. Es war eine coole Erfahrung, Meister in der Kitchen Champion Division zu werden“, erklärt der gebürtige Bremerhavener in einer Meldung des niederländischen Vereins. „Nachdem ich meine Verletzung nun hinter mir gelassen habe, möchte ich noch mehr zeigen, was ich kann.“ Als der Gang in die höchste Spielklasse am Ende der vergangenen Saison gesichert wurde, war Abdenego Nankishi wieder mittendrin im Geschehen, stand noch einmal 18 Minuten lang mit seiner Mannschaft auf dem Platz. Insgesamt reichte es allerdings nur zu elf Einsätzen in 38 möglichen Partien, immerhin gelangen dem Flügelspieler dabei zwei Tore.

„Abed hatte verletzungsbedingt ein paar Probleme in der vergangenen Saison. Für ihn ist es jetzt wichtig, Spielpraxis zu sammeln“, sagt Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball zur neuerlichen Leihe. Und Nico-Jan Hoogma, Technischer Direktor bei Heracles Almelo, betont: „Wir freuen uns sehr, dass wir Abed für ein weiteres Jahr verpflichten können. Wir haben seine Qualitäten in den Spielen gesehen, die er gespielt hat.“ (mbü)