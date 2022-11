Transfer bahnt sich an: Werder will Kanadier Ronan Kratt verpflichten

Von: Björn Knips

Teilen

Transfer-News: Werder Bremen steht vor der Verpflichtung des kanadischen Talents Ronan Kratt. © Imago Images/Eibner

Bremen – An Paul Stalteri kann sich fast noch jeder Fan des SV Werder Bremen erinnern, schließlich ist der Kanadier einer der legendären Double-Gewinner von 2004. Nun könnte ein anderer Kanadier bei Werder für Furore sorgen. Die Grün-Weißen stehen vor einer Verpflichtung von Ronan Kratt. Der 19-jährige Außenstürmer vom kanadischen Erstligisten York United ist allerdings zunächst für die U 23 in der Regionalliga Nord vorgesehen.

„Ronan Kratt war bei uns in der U 23 zehn Tage lang im Probetraining und hat einen guten Eindruck hinterlassen. Wir sind mit den Beteiligten im Austausch. Es kann gut sein, dass er ab Januar bei unserer U 23 dabei sein wird“, erklärte Werder Bremens Sportchef Frank Baumann auf Nachfrage der DeichStube. Der Außenstürmer dürfe als Kanadier auch in der Regionalliga Nord zum Einsatz kommen. Eine Leihe ist dementsprechend erst einmal keine Option für den möglichen Werder-Neuzugang.

Werder-Bremen-Transfer: Ronan Kratt hat mit 19 Jahren schon auf zwei Kontinenten gespielt

Kratt weist bereits in jungen Jahren eine spannende Fußball-Vita auf. Der in den USA geborene Stürmer spielte nämlich auch schon in Deutschland – in der U 19 des SSV Ulm. Im Sommer verließ der Kanadier die Schwaben nach einem Jahr und unterschrieb einen Vertrag bis Ende 2023 bei York United. In der Canadian Premier League kam er in 15 möglichen Partien 14 Mal zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer, ein Tor bereitete der Rechtsfuß vor. Auf seinem Konto stehen auch zwei Einsätze in der kanadischen U 20-Nationalmannschaft. Eine hohe Ablöse wird für Ronan Kratt offenbar nicht fällig, sondern nur eine Ausbildungsentschädigung, die allerdings noch steigen kann, fall es der Rechtsaußen in die Bundesliga bei Werder Bremen schafft. (kni)