„Sehr glücklich, zurück zu sein“ - Werder-Leihgabe Burke erklärt überraschende Millwall-Flucht

Von: Marius Winkelmann

Oliver Burke zeigt sich ob seine Abgangs bei Werder Bremen erleichtert und freut sich auf seine neue Aufgabe beim FC Millwall. © gumzmedia

Bremen/London – Was im Sommer zunächst sehr vielversprechend begonnen hatte, entpuppte sich zuletzt immer mehr als Missverständnis: Nach einem spektakulären Start mit denkwürdigen Last-Minute-Toren gegen den VfB Stuttgart und Borussia Dortmund ist Oliver Burke beim SV Werder Bremen in den vergangenen Wochen zunehmend ins Hintertreffen geraten. Auf die immer weniger werdenden Spielanteile hatte der schottische Stürmer keine Lust mehr, weswegen er seine Zelte an der Weser vorerst abbrach und sich wie schon im vergangenen Jahr (damals noch von Stammclub Sheffield United) für ein halbes Jahr an den FC Millwall verleihen ließ.

„Ich bin sehr glücklich, zurück zu sein“, sagte Oliver Burke nach der Bekanntgabe seines Leih-Wechsels gegenüber Millwall TV und schob hinterher: „Ich freue mich darauf, loszulegen.“ Das halbe Jahr bei Werder Bremen sei für ihn zwar „eine tolle Erfahrung“ gewesen und die Bundesliga sei „eine große Liga und ich nehme viel Positives mit“, aber am Ende des Tages „geht es darum, Spiele zu spielen und den Fußball zu genießen.“ Genau das war für Burke bei den Norddeutschen zuletzt nicht mehr der Fall gewesen. Während der frühere schottische Nationalspieler mit den aus seiner Sicht zu geringen Spielanteilen haderte, ließ Werder-Trainer Ole Werner im Gegenzug immer wieder durchklingen, wie unzufrieden er mit den Darbietungen des 25-Jährigen war.

Oliver Burke über Wechsel von Werder Bremen zu Millwall: „Als ich hörte, dass Gary interessiert war, wollte ich zurückkommen“

Insofern könnte sich die Burke-Rückkehr zu den Engländern, die im Sommer übrigens keine Kaufoption besitzen, für alle Parteien durchaus als der richtige Schritt erweisen. Für den pfeilschnellen Stürmer sei die Entscheidung jedenfalls ein „No-Brainer“, also eine Entscheidung, über die er im Grunde genommen überhaupt nicht nachdenken musste, gewesen. „Als ich hörte, dass Gary (Rowett, Manager des FC Millwall, Anm. d. Red.) wieder interessiert war, wollte ich zurückkommen“, so Oliver Burke, der beinahe schon im vergangenen Sommer fest beim englischen Traditionsclub gelandet wäre. „Wir waren im Sommer kurz davor, Burke weiter zu verpflichten. Es war nahezu perfekt, aber Werder Bremen hat ihm quasi in letzter Minute einen Vertrag geboten, der finanziell attraktiver als unser Angebot war. Außerdem ist es die Bundesliga“, erklärte Millwall-Manager Rowett.

Nun ist Oliver Burke über den Umweg Werder Bremen vorerst doch zurückgekommen und glücklich, zumindest bis zum Sommer wieder an alter Wirkungsstätte zu spielen. Und beim derzeitigen Tabellenachten der englischen Championship hat sich Burke einiges vorgenommen: „Hoffentlich kann ich mich hier mit mehr Erfahrung wieder einbringen. Ich will so viel wie möglich spielen, meinen Fußball genießen, möglichst viele Tore und Vorlagen beisteuern und dem Team dabei helfen, dahin zu kommen, wo wir alle sein wollen: in der Premier League.“ (mwi)