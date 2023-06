Chiarodia-Abgang offiziell: Werder bedauert Wechsel nach Gladbach

Von: Malte Bürger

Transfer offiziell: Fabio Chiarodia verlässt den SV Werder Bremen und wechselt innerhalb der Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. © IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Jetzt ist es offiziell: Wie die DeichStube bereits berichtet hatte, verlässt Fabio Chiarodia Werder Bremen und wechselt zu einem Bundesliga-Konkurrenten. Alle Transfer-Details.

Bremen – Eine Überraschung war die Nachricht nicht mehr, schließlich hatte sich der Wechsel bereits angebahnt. Weniger schmerzhaft ist sie für viele Fans des SV Werder Bremen deshalb trotzdem nicht. Wie die DeichStube bereits vor einigen Tagen berichtete, wird Abwehrtalent Fabio Chiarodia künftig das Trikot von Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach tragen. Das bestätigten beide Vereine am Mittwochmittag.

„Ich freue mich darauf, für Borussia Mönchengladbach zu spielen. Ich möchte für diesen großen Traditionsverein mein Bestes geben und mich selbst dabei weiterentwickeln“, wird Fabio Chiarodia auf der Internetseite seines neuen Arbeitgebers zitiert. „Der Verein ist sehr familiär und ich denke, dass das Gesamtpaket sehr gut zu mir – sowohl als Mensch als auch als Fußballer – passt.“ Um den Wechsel zu ermöglichen, machte der 18-Jährige von einer Ausstiegsklausel in seinem bisherigen Vertrag Gebrauch. Für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro durfte der gebürtige Oldenburger Werder Bremen demnach verlassen.

Werder Bremen über Fabio Chiarodia-Abgang: „Wir bedauern es natürlich sehr“

Dass sie ihn am Osterdeich gern länger gehalten hätten, verdeutlichen auch die Worte von Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball. „Wir bedauern es natürlich sehr, dass sich Fabio für diesen Weg entschieden hat“, erklärt der Ex-Profi. „Gerade weil er aus unserem LZ den Sprung zu den Profis geschafft hat und als jüngster Spieler aller Zeiten einen Profieinsatz bei Werder verzeichnen konnte. Wir hätten gerne langfristig mit ihm zusammengearbeitet.“

Fabio Chiarodia war bereits im Alter von neun Jahren zu den Grün-Weißen gekommen, hatte seither sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen. Der aktuelle italienische U19-Nationalspieler gilt als eines der größten Abwehrtalente Europas, in Bremen avancierte er im Dezember 2021 mit einem Einsatz während des Auswärtsspiels bei Jahn Regensburg im Alter von 16 Jahren und 188 Tagen zum jüngsten Profi des SV Werder Bremen aller Zeiten. In der vergangenen Saison gab er sein Startelf-Debüt in der Bundesliga – ausgerechnet im Stadion seines neuen Vereins Borussia Mönchengladbach. „Nach der Verlängerung 2021, die wir als Zweitligist unter den bestehenden Voraussetzungen hinbekommen haben, war klar, dass es aufgrund der bestehenden Ausstiegsklausel nicht einfach werden würde, ihn langfristig zu halten. Schon damals stand Fabio bei etlichen Clubs aus dem In- und Ausland in den Notizbüchern“, schildert Clemens Fritz und verweist in einer Mitteilung des Clubs ungewohnt ausführlich auch auf den neuen Coach der Gladbacher: „Gerardo Seoane wollte Fabio im letzten Sommer bereits nach Leverkusen holen und hat sich jetzt anscheinend auch wieder intensiv um ihn bemüht. Wir wünschen Fabio auf seinem Weg alles Gute.“

Fabio Chiarodia verlässt Werder Bremen und wechselt zu Borussia Mönchengladbach

Auf eine optimale Weiterentwicklung hoffen sie auch am Niederrhein: „Fabio Chiarodia ist eines der größten Talente auf seiner Position in Deutschland. Wie weit er für sein Alter schon ist, hat er nicht zuletzt beim Spiel gegen uns im Borussia-Park gezeigt“, schwärmt der Gladbacher Geschäftsführer Sport Roland Virkus. „Wir sind davon überzeugt, dass wir viel Freude an ihm haben werden.“ (mbü)