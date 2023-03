Werder-Stürmer Ducksch freut sich über Turin-Interesse

Von: Malte Bürger

Mit guten Leistungen macht Marvin Ducksch von Werder Bremen auf sich aufmerksam. Durch das Transfer-Interesse von anderen Clubs fühlt er sich bestätigt. © gumzmedia

Der FC Turin soll Interesse an Marvin Ducksch haben. So reagiert der Stürmer des SV Werder Bremen auf das Transfergerücht aus Italien.

Bremen – Das Sturmduo des SV Werder Bremen zieht gerade intensiv die Blicke auf sich. Niclas Füllkrug überzeugt längst nicht mehr nur an der Weser, sondern hinterlässt auch bei der deutschen Nationalmannschaft Eindruck. Marvin Ducksch blüht derweil in der Bundesliga so richtig auf, hat allein in der Rückrunde fünf Tore erzielt und zudem mit mehreren mannschaftsdienlichen Auftritten gefallen. Das weckt Begehrlichkeiten. Zuletzt wurde berichtet, dass der italienische Erstligist FC Turin ein Auge auf den 29-Jährigen geworfen habe.

Transfergerücht um Werder Bremen-Star: Marvin Ducksch hat vom Interesse des FC Turin „auch gelesen“

„Ich habe es auch gelesen“, sagte Marvin Ducksch jetzt mit einem Grinsen im Interview mit „Sport1“. „Es ist natürlich immer schön, von einem großen Namen zu hören, dass da Interesse besteht. Nichtsdestotrotz bin ich Spieler von Werder Bremen und versuche, meine Aufgabe hier zu erledigen. Was in Zukunft passiert, steht noch in den Sternen.“ Festlegen will Ducksch sich also nicht. Am Osterdeich besitzt der Angreifer noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024, nach Informationen der DeichStube beinhaltet sein Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel in Höhe von 7,5 Millionen Euro. Wenig verwunderlich also, dass andere Vereine allmählich ihre Fühler ausstrecken.

Italien-Wechsel? Werder Bremens Marvin Ducksch freut sich über Transfer-Interesse des FC Turin

„Ich nehme das positiv auf. Es zeigt, dass ich auf einem guten Weg bin und vieles richtig mache“, erklärte Ducksch in einer weiteren Fragerunde, dieses Mal bei einem Sponsoren-Talk. „Das spornt mich an, noch eine Schippe draufzulegen und eine gute Saison zu spielen. Was am Ende dabei rauskommt, wird man sehen.“ Zumal Werder Bremen ja nicht aus dem Spiel ist. So bestätigte Clemens Fritz als Werders Leiter Profifußball der „Bild“, dass die Club-Verantwortlichen mit der Berateragentur von Marvin Ducksch in Gespräche über die Zukunft einsteigen wollen, sobald der Klassenerhalt geschafft ist. (mbü)