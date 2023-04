„Es ist immer schön, so etwas zu lesen“: Werder-Stürmer Marvin Ducksch spricht über Wechselgerüchte und seine Zukunft

Von: Malte Bürger

Verlängert Marvin Ducksch seinen Vertrag beim SV Werder Bremen oder verlässt der 29-Jährige den Club im Sommer? Jetzt hat der Stürmer über die Transfergerüchte gesprochen. © gumzmedia

Verlängert Marvin Ducksch seinen Vertrag beim SV Werder Bremen oder verlässt der 29-Jährige den Club im Sommer? Der Stürmer besitzt in seinem Kontrakt schließlich eine Ausstiegsklausel in Höhe von sieben Millionen Euro. Jetzt hat Ducksch über die Transfergerüchte gesprochen.

Bremen – Marvin Ducksch will sich nicht den Kopf verdrehen lassen. Nicht von seinen Toren. Nicht von den Berichten darüber. Und schon gar nicht von den Transfergerüchten, die es in jüngerer Vergangenheit um seine Person gab. Mehrere Anfragen soll es nach Informationen der DeichStube für den Stürmer des SV Werder Bremen geben, zuletzt hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, dass Union Berlin den 29-Jährigen ins Visier genommen habe. „Von einem Nicht-Erstligaprofi, der ich ja war, hin zu einem Champions-League-Kandidaten – es ist immer schön, so etwas zu lesen“, erklärte Ducksch nun in einem „Sky“-Interview. „Aber das ist alles noch recht frisch, wir haben noch fünf Spiele in dieser Saison. Darauf liegt jetzt der ganze Fokus.“

Marvin Ducksch kann Werder Bremen dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von sieben Millionen Euro im Sommer verlassen

Die Zukunft des Angreifers, sie soll sich aber bald klären. Muss sie sogar. Duckschs Kontrakt an der Weser läuft noch bis zum Sommer 2024, nur ungern möchte Werder Bremen ohne vorherige Vertragsverlängerung mit ihm weiterarbeiten, weil dann ein ablösefreier Abgang droht. Zuvor könnte es allerdings aufgrund einer Ausstiegsklausel in Höhe von sieben Millionen Euro zur Trennung kommen. Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, hat jedoch wenig Lust auf einen vorzeitigen Abschied, wie er unlängst gegenüber der DeichStube bestätigte: „Marvin ist ein Spieler, der aus dem Nichts ein Tor machen kann. Er hat in Sachen Präsenz auf dem Platz noch einmal zugelegt. Natürlich wollen wir diese Qualität im Kader behalten und mit ihm in die neue Saison gehen.“ Und was möchte der Elffach-Torschütze der laufenden Saison? „Ich fühle mich wohl hier – aber im Fußball weiß man halt nicht, was passiert“, meinte Marvin Ducksch ehrlich. „Klar will ich eine gewisse Planungssicherheit haben, gerade wenn man nur noch ein Jahr Vertrag hat.“ Und er schob lächelnd hinterher: „Aber ich habe gelesen, dass wir erst miteinander reden, wenn die Klasse gehalten wurde – dann muss ich mich daran wohl halten.“

Theoretisch könnten die Gespräche schon in der kommenden Woche beginnen. Falls Werder Bremen am Wochenende mit einem Sieg beim FC Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) und einer vorherigen Niederlage des VfB Stuttgart gegen Mönchengladbach den Ligaverbleib endgültig sichert. Womöglich auch dank weiterer Tore von Marvin Ducksch. „Ich bin sehr gut in Form und hoffe, dass es so weitergeht. Ich denke, dass es mit die beste Saison ist, die ich bisher gespielt habe“, erzählte Werders Offensivmann, der sich trotz seiner guten Leistungen auch immer wieder viel Kritik ausgesetzt sieht. „Wer unsere Spiele verfolgt und Ahnung von Fußball hat, der sieht, was ich für die Mannschaft versuche zu leisten“, hob der 29-Jährige hervor. „Natürlich werden Stürmer an Toren gemessen, aber ich habe jetzt elf Stück erzielt, sechs weitere vorbereitet und stehe trotzdem in der Kritik. Ich habe mich davon aber nie aus der Ruhe bringen lassen und wusste immer, was ich kann.“

Werder Bremens Marvin Ducksch: „Natürlich ist es der Traum von jedem, in der Nationalmannschaft zu spielen“

Geholfen hat, nicht jeden Artikel über die eigene Person gleich aufzusaugen. „Ich habe mir das irgendwann abgewöhnen können, dass ich alles lese, was über mich geschrieben wird. Das war vielleicht mein Glück, weil ich schon glaube, dass das mit einem was machen kann“, schilderte Marvin Ducksch, den eine negative Berichterstattung nach eigener Aussage mittlerweile eher anspornt. Das Resultat ist in der Rückrunde zu sehen, während der er beeindruckende acht Treffer erzielt hat. Was dazu führte, dass nicht nur mögliche Transfers plötzlich Thema waren, sondern auch Ausflüge zum DFB-Team. „Das wäre die Krönung, und natürlich ist es der Traum von jedem, in der Nationalmannschaft zu spielen“, erklärte der Angreifer des SV Werder Bremen. „Aber da bin ich noch sehr weit von entfernt. Ich versuche einfach weiter, meine Leistung zu bringen. Und wenn es dann irgendwann mal reichen sollte, dann würde ich mich sehr darüber freuen.“ (mbü)