Transfer-Überraschung? Ex-Werder-Kapitän Kruse angeblich vor Wechsel in die 2. Bundesliga

Von: Fynn Walenziak

Teilen

Steht Werder Bremens Ex-Kapitän Max Kruse vor einem Wechsel zum SC Paderborn in die 2. Bundesliga? © IMAGO/Oliver Ruhnke

Bremen – Bahnt sich etwa eine kleine Transfer-Sensation an? Wie der TV-Sender „Sky“ berichtet, beschäftigt sich der SC Paderborn mit einer Verpflichtung von Werder Bremens Ex-Kapitän Max Kruse. Der 35-Jährige ist seit seiner Vertragsauflösung beim VfL Wolfsburg im November 2022 ohne Verein.

Paderborn wollte das Interesse an einer Verpflichtung des früheren Nationalspielers Max Kruse jedoch noch nicht bestätigen. „Es handelt sich um Gerüchte, und zu einzelnen Spielern äußern wir uns nicht“, erklärte Paderborns Kommunikationsleiter Matthias Heck. Der Club beschäftige sich mit mehreren Spielern, aber es sei nichts unterschrieben.

Max Kruse stand bis vergangenen November beim Bundesligisten VfL Wolfsburg unter Vertrag und will seine Karriere trotz der langen Vereinslosigkeit noch nicht beenden. Sportlich könnte der Offensivspieler dem Zweitligisten Paderborn durchaus weiterhelfen. „Uns hat es zuletzt ein wenig an der Spielreife gefehlt“, sagte SCP-Trainer Lukas Kwasniok am Sonntag beim Trainingsauftakt. Paderborn muss zudem die Abgänge der beiden Stürmer Marvin Pieringer und Dennis Srbeny kompensieren. Da würde die Verpflichtung eines neuen Angreifers durchaus Sinn ergeben.

Wechselt Werder Bremens Ex-Kapitän Max Kruse zum SC Paderborn? Geld spielt wohl eine Nebenrolle

Unter normalen Umständen würde Max Kruse das Gehaltsgefüge des ostwestfälischen Clubs sicherlich sprengen. Allerdings betonte der ehemalige Profi des SV Werder Bremen zuletzt, dass er gerne noch einmal in den Profi-Fußball zurückkehren würde und das Geld für ihn inzwischen eine untergeordnete Rolle spiele.

Max Kruse wurde einst beim SV Werder Bremen ausgebildet, nachdem er 2006 in die Jugend der Grün-Weißen gewechselt war. Den Sprung in die Profi-Mannschaft schaffte er damals nicht, weshalb es ihn 2009 zum FC St. Pauli zog. Nach Stationen beim SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg kehrte er im Sommer 2016 an die Weser zurück und wurde bis zu seinem erneuten Abgang drei Jahre später zu einem prägenden Teil des Bremer Spiels. In seiner Zeit bei Werder absolvierte der Stürmer 94 Pflichtspiele und traf 35 Mal. (fwa/dpa)