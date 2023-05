Fix: Werder holt Kownacki aus Düsseldorf!

Von: Björn Knips

Teilen

Der SV Werder Bremen steht nach DeichStube-Informationen vor einem Transfer von Dawid Kownacki. © Imago Images/Laci Perenyi

Der erste Neuzugang für die neue Saison ist fix: Werder Bremen steht nach DeichStube-Informationen vor einem Transfer von Dawid Kownacki. Der Stürmer von Fortuna Düsseldorf wechselt ablösefrei an die Weser.

Bremen – Nach dem Klassenerhalt hat der SV Werder Bremen nun auch seinen ersten Transfer für die neue Saison unter Dach und Fach gebracht: Nach Informationen der DeichStube wechselt Dawid Kownacki vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ablösefrei an die Weser. Der 26-Jährige hat in dieser Saison in 31 Ligapartien zwölf Tore erzielt und neun weitere vorbereitet. Gleich mehrere Clubs waren heiß auf den polnischen Nationalspieler – darunter auch Werders nächster Gegner Union Berlin.

Erster Sommer-Transfer fix: Werder Bremen verpflichtet Dawid Kownacki aus Düsseldorf

Werder Bremen hat Dawid Kownacki übrigens unabhängig von der Zukunft der beiden „hässlichen Vögel“ Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch verpflichtet. Die beiden Torjäger liebäugeln zwar mit einem Transfer und Werder benötigt hohe Transfereinnahmen, aber das Team von Trainer Ole Werner soll definitiv mit drei gestandenen Stürmern in die neue Saison gehen. Kownacki bietet dabei mit seiner hohen Laufbereitschaft und seinen tiefen Läufen hinter die Kette gepaart mit einer großen Torgefahr eine weitere Komponente, die es so im Bremer Kader noch nicht gibt.

Dawid Kownacki war Anfang 2019 auf Leihbasis von Sampdoria Genua zum damaligen Erstligisten Fortuna Düsseldorf gewechselt. Sein Pflichtspieldebüt gab Dawid Kownacki am 6. Februar 2019 im DFB-Pokal gegen Schalke 04 (1:4), als er – wie passend – für einen gewissen Marvin Ducksch eingewechselt wurde. Später verpflichtete ihn die Fortuna fest für eine Ablösesumme von sieben Millionen Euro. Nach einer längeren Verletzungspause wurde Kownacki Anfang 2022 bis Saisonende an Lech Posen verliehen. Danach kehrte er zurück und ist nun absoluter Leistungsträger beim Zweitligisten. Neben Bundesligisten wie Werder Bremen und Union Berlin interessierten sich auch Clubs aus der Premier League wie der FC Brentford für den Angreifer. (kni)