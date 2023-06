Der Sechser der Zukunft? Werder schnappt sich endgültig US-Talent Kohler

Von: Malte Bürger

Teilen

Transfer perfekt: Das 18-jährige Talent Ethan Kohler wechselt von Oakland Roots (USA) zum SV Werder Bremen. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat Ethan Kohler verpflichtet. Der 18-jährige US-Amerikaner wechselt von Oakland Roots an die Weser und ist zunächst nicht direkt für die Bundesliga-Profis vorgesehen.

Bremen – Schon vor Monaten hatte sich der Transfer angebahnt, nun ist er endlich offiziell: Ethan Kohler wird künftig für den SV Werder Bremen spielen – allerdings ist der 18-jährige US-Amerikaner nicht direkt für die Profis vorgesehen, stattdessen soll der flexibel einsetzbare Defensivakteur erst einmal mit der in die Bremen-Liga abgestiegenen U23 in die Vorbereitung starten und anschließend nicht nur dort, sondern auch für Werders U19 in der Nachwuchs-Bundesliga zum Einsatz kommen.

„Ethan ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, mit einer guten Übersicht und gutem Spielverständnis. Er ist fußballerisch gut ausgebildet und kann sowohl als Innenverteidiger als auch als Sechser spielen“, wird Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting beim SV Werder Bremen, in einer Mitteilung des Vereins zitiert. „Wir sehen ihn vorrangig auf der Sechserposition und wollen ihn bei uns weiterentwickeln.“ Um den Platz vor der Abwehrkette bei den Bremer Profis gibt es immer wieder Diskussionen, in der abgelaufenen Saison waren dort in erster Linie Christian Groß und Ersatzmann Ilia Gruev unterwegs. Gut möglich, dass in nicht allzu ferner Zukunft dort Ethan Kohler, der zuletzt beim Zweitligisten Oakland Roots unter Vertrag stand, zeigen darf, was er kann.

Ethan Kohler: „Werder ist ein großer Verein in Deutschland und ich freue mich sehr auf die Herausforderung in Bremen“

Zunächst einmal sind seine Qualitäten aber beim Werder-Nachwuchs gefragt, akklimatisiert hat sich Ethan Kohler bereits in den vergangenen Wochen, denn der Youngster mit indonesischen Wurzeln weilt schon einige Zeit an der Weser. Nun, kurz nach seinem 18. Geburtstag, soll es richtig losgehen. „Es ist natürlich ein riesiger Schritt für mich, aus Amerika nach Europa zu wechseln. Aber Werder ist ein großer Verein in Deutschland und ich freue mich sehr auf die Herausforderung in Bremen“, erklärte Kohler, der möglicherweise den gleichen Weg einschlägt, wie sein Landsmann Josh Sargent. Der Stürmer war einst im gleichen Alter zu Werder Bremen gekommen, hatte sich Schritt für Schritt nach oben gearbeitet, spielte schließlich regelmäßig für die Profis und wechselte anschließend für eine satte Ablöse nach England zu Norwich City, wo er sogar ein WM-Ticket für das US-Team ergatterte. (mbü)