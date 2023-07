Erstes Werder-Training der Saison: Dawid Kownacki fällt sofort auf

Von: Malte Bürger, Daniel Cottäus

Dawid Kownacki (l., hier gegen Leonardo Bittencourt) absolvierte am Mittwoch sein erstes Mannschaftstraining beim SV Werder Bremen. © gumzmedia

Die Bundesliga-Profis des SV Werder Bremen haben ihr erstes Training der Saison-Vorbereitung absolviert. Welche Spieler dabei waren, welche fehlten und wer besonders auffiel.

Bremen – Etwas Geduld mussten sie schon aufbringen, die rund 200 Fans, die sich am Mittwochnachmittag trotz Sommersturm „Poly“ im Stadion Platz 11 in der Pauliner Marsch eingefunden hatten – gegen 14.50 Uhr war es dann allerdings soweit: Mit 20-minütiger Verspätung erschien der Bundesliga-Kader des SV Werder Bremen zum ersten Mannschaftstraining der Saison 2023/24. Insgesamt 24 Spieler hatte Cheftrainer Ole Werner zur Auftakteinheit gebeten, darunter Altbekannte, Neuzugänge und U23-Talente, für die ein lockerer Aufgalopp anstand. In den kommenden Tagen und Wochen soll die Belastung peu à peu gesteigert werden, damit das Team pünktlich zum Pflichtspielstart – am 12. August tritt Werder in der ersten Pokalrunde bei Viktoria Köln an – topfit ist.

Friedl mit blonden Haaren, Kownacki mit pinken Schuhen: Die besten Fotos zum ersten Werder-Training 2023/24 Fotostrecke ansehen

Werder Bremen-Fans schauen beim ersten Training besonders auf Dawid Kownacki

Die Blicke vieler Zuschauer richteten sich während des Auftakttrainings wenig überraschend auf einen Mann: Dawid Kownacki. Schließlich war der Stürmer, der von Zweitligist Fortuna Düsseldorf zu Werder Bremen gewechselt war, der einzige externe Profi-Neuzugang, der schon mitmischte. Der andere, Topstar Naby Keita, wird erst in der kommenden Woche in Bremen erwartet. Während des ersten Trainings mit den neuen Kollegen hinterließ Kownacki in knallpinken Fußballschuhen einen frischen Eindruck und sprach viel mit seinen Mitspielern. Zu denen zählt freilich auch Kapitän Marco Friedl, der mit blondgefärbten Haaren auf sich aufmerksam machte.

Mehrere U23-Talente des SV Werder Bremen mischen beim ersten Mannschaftstraining der Vorbereitung mit

Aus der U23 des SV Werder Bremen durften Jascha Brandt, Leon Opitz, Daniel Ihendu (kam aus der U19 von RB Leipzig), Ethan Kohler (kam von den Oakland Roots), Till Winkelmann sowie Torhüter Ben Käuper mittrainieren. Nicht dabei waren hingegen die Bremer Nationalspieler um Niclas Füllkrug und Keita sowie die angeschlagenen Mitchell Weiser, Felix Agu, Dikeni Salifou und Amos Pieper. (dco/mbü)