Schneller, geradliniger und effektiver: Werner hat sich mit Werder für die Vorbereitung einiges vorgenommen

Von: Malte Bürger

Zurück im Weserstadion: Chefcoach Ole Werner und der SV Werder Bremen haben am Mittwoch die Trainingsarbeit wieder aufgenommen.

Zum Start in die Saison-Vorbereitung des SV Werder Bremen hat Trainer Ole Werner seine Pläne für die Mannschaft und das übergeordnete Saisonziel erklärt.

Bremen – Draußen pfiff der Wind um das Wohninvest Weserstadion, im Inneren herrschte Stille. Und das war gar nicht gewünscht, denn eigentlich wollte Ole Werner gerade über die neue Saison sprechen. Doch die Technik streikte, weshalb das Mikrofon des Cheftrainers des SV Werder Bremen im Medienraum erst einmal stumm blieb. Ein paar Scherze und ausgiebige Schlücke aus dem Wasserglas später war er dann aber doch zu hören. Und so gewährte der 35-Jährige am Mittwoch nach der ersten Übungseinheit der Sommervorbereitung einen Einblick in seine Pläne, die er für die Bundesliga-Profis geschmiedet hat.

Zunächst allerdings hatte Werner so manchen Bremer Akteur davon überzeugen müssen, dass er in den vergangenen Wochen tatsächlich eine Urlaubsreise in heißere Gefilde unternommen hat. „Ein, zwei Spieler haben mich gefragt, als sie meine Beine gesehen haben, ob ich auf Island war“, erzählte er lächelnd. „Aber ich habe dann doch etwas von der Sonne abbekommen. Es war warm, weit weg, eine andere Kultur, und es gab nicht viele Leute, die einen kennen – was sehr zur Erholung beiträgt.“ Die Auszeit tat derart gut, dass Ole Werner die Rückkehr auf den Platz kaum erwarten konnte. „Die Pause war lang und sie fühlte sich auch lang an – was immer ein gutes Zeichen ist“, schilderte der Coach des SV Werder Bremen. „Ich habe jedenfalls nicht das Gefühl, dass ich noch eine Woche gebraucht hätte. Der Tatendrang und die Vorfreude sind da.“

Werder Bremen-Trainer Ole Werner über Vorbereitungs-Pläne: „Wir müssen viel geradliniger Tore erzielen“

Gleiches erhofft er sich auch von seinen Spielern. Denn: Es gibt einiges zu tun. „Unter dem Strich haben wir unsere Ziele im letzten Jahr überwiegend erreichen können. Und zwar auf eine Art und Weise, die sich sehen lassen kann“, blickte Ole Werner für einen kurzen Moment zurück. „Mit Ausnahme des 34. Spieltags sind wir nie im unteren Tabellendrittel gewesen, was für einen Aufsteiger schon eine Leistung ist. Wir haben auch überwiegend eine Art und Weise von Fußball gezeigt, mit der sich die Leute identifizieren können. Trotzdem gibt es Dinge, die man verbessern kann und muss.“ Und das soll jetzt passieren.

„Wir können noch viel mehr Tiefe in unserem Spiel haben und müssen schauen, dass wir nicht nur über ein sehr aufwendiges Positionsspiel, bei dem wir acht, neun saubere Pässe benötigen, zu Torchancen kommen“, forderte Werner exemplarisch. „Wir müssen viel geradliniger Tore erzielen.“

Werder Bremen-Trainer Ole Werner wünscht sich mehr Tempo, mehr Tiefe - und denkt an andere Grundordnung

Ein ganz zentraler Faktor soll dabei das Tempo im Kader sein. „Der eine oder andere Spieler mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit würde unserem Spiel schon guttun“, hob der Trainer des SV Werder Bremen hervor. „Defensiv wie offensiv haben wir in der vergangenen Saison nicht zu den schnellsten Mannschaften gehört. Doch grundsätzlich tut uns Geschwindigkeit gut, die dann auch zu mehr Tiefe im Spiel führt. Das ist sicherlich auch in der Kaderzusammenstellung berücksichtigt.“ In Justin Njinmah oder auch Dawid Kownacki sind bereits zwei neue Profis dabei, die diesbezüglich helfen können. Weitere sollen folgen. So jedenfalls wünscht sich Ole Werner das.

Darüber hinaus stellt der 35-Jährige in Aussicht, dass sich auch an der offensiven Ausrichtung des Teams etwas ändern könnte. „Es kann sein, dass wir in der Grundordnung mal etwas Neues ausprobieren, mehr Spieler auf der letzten Linie vor dem Gegner und dadurch mehr Anspielstationen haben“, kündigte er an und konkretisierte: „Wenn du mit zwei Stürmern spielst, ist man für das Überspielen in zentrale Räume gut besetzt und hat gute Kombinationswege. Mit drei Stürmern kann man eher die Tiefe bedrohen und breiter stehen. Das sind Überlegungen, die wir haben.“

Werder Bremen-Coach Ole Werner will an der Abwehr arbeiten und nennt Klassenerhalt als „das übergeordnete Ziel“

Mit dem Spiel nach vorn allein ist es aber nicht getan. Gerade defensiv müssen die Bremer nachjustieren, satte 64 Gegentreffer hagelte es in der Saison nach dem Aufstieg. Nur drei Clubs schnitten in diesem Bereich noch schlechter ab, darunter die Absteiger FC Schalke 04 (71) und Hertha BSC (69). „Es ist von allen Mannschaften das Ziel, mehr Tore zu schießen und weniger zu kassieren“, meinte Ole Werner und sagte mit Blick auf die Abwehrarbeit: „Sie ist vielschichtiger, als einfach nur zu grätschen, zu köpfen und irgendwie zu verteidigen. Man muss genau schauen, wie die Gegentore entstehen.“ Und exakt das haben Werner und seine Assistenten beim SV Werder Bremen getan. „Viele Situationen sind aus eigenem Ballbesitz, aus Kontern entstanden, was dafür spricht, dass man sich in diesem Bereich steigern kann.“ Überhaupt wünsche er sich, dass seine Elf zukünftig noch „effektiver“ verteidige.

Damit auch die nächste Spielzeit unter dem Strich mit dem gewünschten Resultat endet. „Das übergeordnete Ziel ist, dass wir weiterhin die Zugehörigkeit zur ersten Liga sichern“, betonte der Chefcoach des SV Werder Bremen. „Es ist dann aber nicht ausgeschlossen, dass wir uns als Mannschaft noch weitere Ziele setzen. Diese sind im Laufe einer Saison meistens aber auch beweglich.“ Noch ist das alles vor allem eines: Zukunftsmusik. „Das sind Themen, denen wir uns widmen, wenn wir endgültig wissen, wie die Mannschaft aussieht.“ Soll heißen: Wenn klar ist, wer noch kommt und wer noch geht. Bis dahin soll konzentriert gearbeitet werden. Ab sofort. Gern auch ohne Mikrofon-Patzer – wenngleich Ole Werner unterstrich: „Solange die Tonprobleme die größten Probleme bleiben, wird es eine gute Saison.“ (mbü)