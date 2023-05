Torwart-Talent Lord verlässt Werder und wechselt in die 3. Liga

Von: Maik Hanke

Torwart-Talent Louis Lord verlässt den SV Werder Bremen nach acht Jahren und wechselt zu Erzgebirge Aue. © gumzmedia

Der Vertrag von Torwart-Talent Louis Lord wird beim SV Werder Bremen nicht verlängert. Jetzt wechselt der 19-Jährige in die 3. Liga.

Bremen – Er ist erst 19 Jahre alt, steht aber schon seit acht Jahren für den SV Werder Bremen im Tor: Louis Lord. Im Sommer geht seine Zeit an der Weser nun allerdings zu Ende – sein Vertrag ist nicht verlängert worden. Jetzt hat das Torwart-Talent aber bereits einen neuen Club gefunden: Lord wechselt in die 3. Liga zu Erzgebirge Aue. Das gaben die „Veilchen“ am Donnerstag bekannt.

„Bei Louis ist es so, dass er im Sommer ablösefrei ist und wir ihm gesagt haben aufgrund unserer Torhüterkonstellation, dass wir nicht weiter mit ihm planen“, erklärte Werder Bremens Leiter Profifußball Clemens Fritz bei der Spieltags-Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel gegen Union Berlin (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker). „Wir müssen auch schauen, wie wir die Position besetzen, und wir wollten ihm keine Steine in den Weg legen. Wir können mit der Meldung, die aus Aue kam, ganz gut leben.“

Louis Lord hatte in dieser Saison in 27 Saisonspiele für die U23 des SV Werder Bremen in der Regionalliga Nord zwischen den Pfosten gestanden, danach wurde er von Mio Backhaus abgelöst, der im Verein bleibt und als Nummer eins der zweiten Mannschaft sowie weiterhin als dritter Keeper des Profikaders eingeplant ist..

Louis Lord stammt aus dem Bremer Umland, wurde in Vechta geboren und spielte in der Jugend für den FC Gessel-Leerßen und TV Stuhr, ehe er 2015 zu Werder Bremen wechselte. Der 19-Jährige trainierte zuletzt schon häufig mit den Profis, den Durchbruch muss der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler nun allerdings woanders schaffen – vielleicht ja bei Erzgebirge Aue. (han)