„Unheimlich große Relevanz“: Werder scoutet bei den Sommer-Turnieren und in Südamerika

Von: Maik Hanke

Clemens Fritz verrät, wie und wo der SV Werder Bremen nach Talenten scoutet. © gumzmedia

Für den SV Werder Bremen bricht die große Transfer-Phase an. Clemens Fritz hat jetzt verraten, wie die Bremer scouten und welche Regionen besonders interessant sind.

Bremen – In der Bundesliga ist Sommerpause, doch bei den Themen Kaderplanung und Scouting wird es jetzt erst so richtig interessant. Schließlich werden die Spieler für die Zukunft gesucht. Auch beim SV Werder Bremen herrscht dahingehend viel Betrieb – nicht zuletzt, weil es in diesem Sommer wieder ein großes Schaulaufen der besten Talente des Kontinents gibt: bei den Europameisterschaften der U17-, U19- und U21-Nationalmannschaften.

„Diese Turniere haben eine unheimlich große Relevanz für uns“, sagt Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball und Scouting in einem Sponsoren-Talk und erklärt, wohin die Grün-Weißen ihre Blicke richten: „Wir haben gerade einen Scout, der in Südamerika unterwegs ist, wir haben auch jemanden bei der U21, wir werden auch jemanden bei der U19 haben.“ Die U21-EM steigt vom 21. Juni bis 8. Juli in Rumänien und Georgien, die U19-EM vom 3. bis 16. Juli auf Malta – und Südamerika dürfte für viele Fans allgemein spannend klingen, schließlich haben die Bremer eine lange erfolgreiche Geschichte mit Spielern von dem Erdteil.

Keine Werder Bremen-Scouts bei der U17-EM: „Da war es so, dass wir das nicht ideal abdecken konnten“

Bereits jetzt und noch bis zum 2. Juni läuft die U17-EM in Ungarn, doch dorthin ist kein Scout des SV Werder Bremen gereist. „Die U17 war jetzt leider nicht möglich abzudecken“, sagt Clemens Fritz. „Eigentlich hättest du da mit drei, vier Leuten hingehen müssen, weil Spiele zeitgleich sind und an unterschiedlichen Orten gespielt wird. Wir schauen schon im Vorfeld: Wie ist der Spielplan? Was macht Sinn? Was sind die relevanten Spiele für uns? Da war es so, dass wir das nicht ideal abdecken konnten.“

Ganz entgehen lassen wird sich Werder Bremen das Turnier aber nicht – Stichwort: Videoscouting. Die Club-Mitarbeiter verschaffen sich von Bremen aus einen Eindruck, um die Spieler besser kennenzulernen. Fritz erklärt: „Du hast eine Scouting-Historie, von der du auch lebst. Je früher und besser du die Spieler kennst, desto leichter fällt es dir, Entscheidungen zu treffen.“ Womöglich braucht der Club die Informationen ja nicht nur in diesem Sommer: Nach der Transferphase ist schließlich vor der Transferphase. (han)