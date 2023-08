Ex-Werder-Profi Borowski fordert Transfers und spricht über einen möglichen Füllkrug-Wechsel

Von: Fynn Walenziak

Teilen

Werder Bremen-Ex Tim Borowski hat nach dem Fehlstart der Bremer Transfers gefordert und über einen möglichen Wechsel von Niclas Füllkrug gesprochen. © IMAGO/Guido Kirchner

Der SV Werder Bremen ist schwach in die Saison gestartet. Jetzt hat sich Ex-Profi Tim Borowski zu dem Fehlstart geäußert und insbesondere die Verantwortlichen in die Pflicht genommen.

Bremen – Der Start des SV Werder Bremen in die neue Saison ist mit dem peinlichen Aus im Pokal gegen Viktoria Köln und der deutlichen Pleite gegen den FC Bayern missglückt. Das ist auch Ex-Werder-Profi und DAZN-Experte Tim Borowski nicht entgangen. In der Fußball-Talkrunde „STAHLWERK Doppelpass“ hat der 43-Jährige klare Forderungen an seinen Ex-Club gestellt und über einen möglichen Wechsel von Niclas Füllkrug gesprochen.



„Ich finde, Werder muss auf dem Transfermarkt noch nachlegen“, sagte Borowski am Sonntag und nahm insbesondere die Verantwortlichen Frank Baumann und Clemens Fritz in die Pflicht. „Ich hoffe, dass sie da noch einiges in der Schublade haben werden.“ Speziell auf den Außenverteidiger-Positionen bestehe Bedarf, betonte der ehemalige deutsche Nationalspieler.

Werder Bremen-Ex Tim Borowski über möglichen Wechsel von Niclas Füllkrug: „Dann brauchst du einen guten Ersatzstürmer“

Ein weiterhin beherrschendes Thema an der Weser ist die Zukunft von Werder Bremens Top-Stürmer Niclas Füllkrug. Über einen möglichen Wechsel des 30-Jährigen sagte Tim Borowski: „Wenn er gehen sollte, dann brauchst du einen guten Ersatzstürmer, der zwölf bis 15 Tore garantieren sollte. Ohne einen solchen, wäre das zu wenig.“



Sorgen, dass Werder Bremen in akute Abstiegsnot gerät, hat der gebürtige Neubrandenburger hingegen nicht. Er vermisst vielmehr eine klare Vision bei seinem Ex-Club: „Es ist schön, in einer Liga zu bleiben, aber ich als Spieler würde da irgendwann einen Haken hinter machen und sagen: So, jetzt wollen wir mal wieder einen einstelligen Tabellenplatz und auch nach oben schauen.“ (fwa)