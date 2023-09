Aus Grau mach Grün: Ex-Werder-Profi Tim Borowski eröffnet Bolzplatz in Tenever

Von: Daniel Cottäus

Ex-Profi Tim Borowski weiht am Donnerstag einen neuen Kunstrasenplatz in Tenever ein - auch das Spielraum-Projekt des SV Werder Bremen ist an dem Projekt beteiligt. © IMAGO/ActionPictures

Der Stiftungsverein „Tim Borowski and friends“, das Spielraum-Projekt des SV Werder Bremen, die Bremer Stadtteilpolitik sowie die diakonische Kinder- und Jugendhilfe Bremen „Petri und Eichen“ weihen an diesem Donnerstag einen neuen Kunstrasenplatz in Tenever ein.

Bremen – Die Planungen begannen bereits vor einigen Jahren, nun kommt das Projekt zu einem feierlichen Abschluss: Im Bremer Stadtteil Tenever wird ein nagelneuer Kunstrasenplatz eröffnet, auf dem Kinder und Jugendliche künftig kicken können. Auch Tim Borowski, früherer Mittelfeldspieler des SV Werder Bremen, hat sich mit seinem Stiftungsverein „Tim Borowski and friends“ an der aufwendigen Aktion beteiligt. Am Donnerstag wird er den Platz an der Koblenzer Straße/Ecke Pfälzer Weg nun offiziell einweihen.



„Leider haben längst nicht alle Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, einem Sportverein beizutreten“, sagt der 43-jährige Ex-Profi des SV Werder Bremen im Gespräch mit der DeichStube - und betont: „Deswegen ist es umso wichtiger, dass es Angebote wie den neuen Platz gibt.“ Dort, wo seit Kurzem ein sattgrüner Kunstrasen strahlt, wurde zuvor viele, viele Jahre lang auf Schlacke gespielt. Mehrere Generationen haben auf dem Platz in Tenever schon Spiele bestritten, Siege gefeiert, Freundschaften geschlossen. Kürzlich haben die sogenannten „Old Stars“ den alten Platz symbolisch an die jüngere Generation übergeben. „Das zeigt ja, welche Bedeutung dieser Platz hat“, sagt Tim Borowski.

Ex-Werder-Bremen-Profi Tim Borowski über Kunstrasenplatz in Tenever: „Es ist ein tolles Gemeinschaftsprojekt“

Neben dem Stiftungsverein des ehemaligen Nationalspielers hat sich auch der SV Werder Bremen mit seinem Spielraum-Projekt stark bei der Platz-Erneuerung engagiert. Auch die Stadtteilpolitik sowie „Petri und Eichen“, die diakonische Kinder- und Jugendhilfe Bremen, saßen und sitzen mit im Boot. „Es ist ein tolles Gemeinschaftsprojekt“, betont Tim Borowski, der sich mit seinen Mitstreitern für die Platzeröffnung einiges hat einfallen lassen. So wird es am Donnerstag ein buntes Programm rund um den Platz geben, in dessen Mittelpunkt, natürlich, ein Fußballspiel steht: Ab 17 Uhr kommt es zwischen den „Old Stars“ und „Young Stars“ zum Duell der Generationen. (dco)