DeichClub-Mitglieder aufgepasst: So könnt Ihr Euch Tickets für die Werder-Heimspiele sichern

Von: Timo Strömer

DeichClub-Mitglieder haben die Chance, sich Tickets für die Heimspiele des SV Werder Bremen im Wohninvest Weserstadion zu sichern. © gumzmedia

Bremen – DeichClub-Mitglieder haben die besondere Chance, sich Tickets für die Heimspiele des SV Werder Bremen im Wohninvest Weserstadion zu sichern. So geht’s!

Wenn der SV Werder Bremen am Samstag, 2. September, um 15.30 Uhr im vermutlich wieder ausverkauften Wohninvest Weserstadion gegen den 1. FSV Mainz 05 antritt, können DeichClub-Mitglieder dabei sein. Unser Sportfreund WESER-KURIER macht es möglich: Denn als DeichClub-Mitglied kannst Du Sitzplatz-Tickets für alle Werder-Heimspiele aus dem WESER-KURIER-Kontingent kaufen. Die Tickets sind nur verfügbar, solange der Vorrat reicht, und die Karten können ausschließlich an den Vorverkaufsstellen des WESER-KURIER erworben werden – eine Liste findest Du hier.



Für das Werder-Heimspiel gegen Mainz 05 ist allerdings Eile geboten, denn die Nachfrage ist sehr groß. Der Vorverkauf für das darauffolgende Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 23. September 2023, 18.30 Uhr) startet etwa zwei Wochen vor der Partie. Wir informieren Euch immer rechtzeitig in der App wann der jeweilige Vorverkauf startet.

So geht’s:



- Vor Ort an den Vorverkaufsstellen des WESER-KURIER den DeichClub-Bereich in der neuen DeichStube-App öffnen

- als DeichClub-Mitglied unter „Deine Vorteile“ das Ticket-Angebot einsehen

- an der Kasse auf den Button „Einlösen“ klicken

- dem Verkaufspersonal den Code vorzeigen und deine Tickets erwerben

- viel Spaß beim Werder-Heimspiel!



DeichClub - was ist das eigentlich?

Während die redaktionellen Werder-Inhalte in der neuen DeichStube-App kostenlos bleiben, gibt es ab sofort einen zusätzlichen kostenpflichtigen Bereich – den DeichClub. Mit dem DeichClub erhältst Du ab sofort eine exklusive Vorteils- und Erlebniswelt, die Dich als Werder-Fan noch glücklicher machen kann. Du profitierst neben den neuesten Nachrichten und Hintergründen rund um den SV Werder Bremen von einem einmaligen Vorteilsprogramm und verbesserst dabei selbst durch Dein spielerisches Verhalten die Vergünstigungen. Als DeichClub-Mitglied kannst Du dann beim Einkauf von Fan-Artikeln sparen, Dir limitierte Produkte sichern oder Dich über Tickets für exklusive Events wie den beliebten DeichTalk freuen.

Im DeichClub sammelst Du dabei wie Werder während der Saison fleißig Punkte. Somit kannst Du Deinen Status vom Aufsteiger bis zum Meister verbessern und an noch exklusivere Angebote kommen. Es ist also immer jede Menge Bewegung in der App! Die Community von Usern und Partnern soll stetig wachsen und die grün-weiße Vorteilswelt so bunt wie nur möglich werden. Erfolge aus der Vorsaison bringen Dir Vorteile für die nächste Spielzeit. Und das alles gepaart mit der umfangreichsten Berichterstattung, die es über den SV Werder Bremen gibt.



Die komplette Werder-Berichterstattung ist künftig im Internetportal der DeichStube nicht mehr kostenlos zu haben, dafür aber in der neuen App weiterhin umsonst, wenn Du Dich als Nutzer registrierst. Erst für den Zutritt zum exklusiven DeichClub wird eine Gebühr erhoben. Die Mitgliedschaft gibt es ab 4,99 Euro im Monat (Jahresabo) oder für 6,99 pro Monat. Diesen Einsatz kannst Du Dir durch die zahlreichen Vergünstigungen doppelt und dreifach zurückholen und dabei über den Fußball hinaus auch noch jede Menge Spaß haben. Also jetzt direkt die neue DeichStube-App laden und dem DeichClub beitreten!