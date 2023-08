Werder Bremen live im Internet-TV gegen Racing Straßburg: So sehen Fans den Testspiel-Doppelpack kostenlos im Livestream

Von: Mario Nagel

Werder Bremen gegen Racing Straßburg: So sehen Fans die Testspiele live und kostenlos im Internet-TV und im Livestream. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen bestreitet am Samstag gleich zwei Testspiele gegen Racing Straßburg: So können Fans den Testspiel-Doppelpack gegen den französischen Erstligisten live im Internet-TV und Livestream schauen.

Bremen – Der SV Werder Bremen biegt in die finale Phase der Saisonvorbereitung ein: In gut einer Woche steht für die Grün-Weißen der Pflichtspielstart im DFB-Pokal beim FC Viktoria Köln (Samstag, 12. August, 15.30 Uhr) auf dem Programm. An diesem Samstag (ab 15.30 Uhr live im Internet-TV und Livestream) wartet daher die Generalprobe auf den Bundesligisten - und das in doppelter Hinsicht, denn Werder bestreitet gleich zwei Testspiele gegen Racing Straßburg. Die beiden Duelle mit dem französischen Erstligisten sollen Trainer Ole Werner ermöglichen, möglichst viele Spieler über 90 Minuten einsetzen zu können.

Werder Bremen gegen Racing Straßburg: Den Testspiel-Doppelpack live im Internet-TV und Live-Stream gucken

Das erste Testspiel zwischen Werder Bremen und Racing Straßburg wird am Samstag um 15.30 Uhr im Stade de la Meinau, dem Stadion des französischen Erstligisten, angepfiffen. Die Partie wird zudem vor leeren Rängen ausgetragen, denn Zuschauer sind erst im zweiten Test zugelassen, der um 18.30 Uhr beginnt. Vor Ort werden auch einige Hundert Werder-Fans erwartet. Wer in Frankreich allerdings nicht vor Ort ist, kann die Spiele live im Internet-TV und im Livestream zu verfolgen. Und so geht‘s!

Werder Bremen gegen Racing Straßburg live: Testspiel-Übertragung im Livestream bei YouTube

Die Testspiele zwischen dem SV Werder Bremen und Racing Straßburg laufen nicht live im klassischen Fernsehen, sondern im Internet-TV: Beide Partien werden live und kostenlos auf dem offiziellen Youtube-Kanal des SV Werder Bremen sowie bei Werder-TV im Live-Stream übertragen. Sky, DAZN, Sport1 und Co. zeigen die Spiele nicht live im TV. Wer den Livestream nicht schauen kann und nicht live vor Ort im Stadion ist, die Spiele jedoch nicht verpassen will, dem empfehlen wir gerne unseren DeichStube-Liveticker zum Testspiel-Doppelpack zwischen Werder Bremen und Racing Straßburg. Live-Ticker-Start ist rund eine Stunde vor Anpfiff des ersten Testspiels – also gegen 14.30 Uhr – mit den Startelf-Aufstellungen. Bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (nag)