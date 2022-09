Werder Bremen gegen Hannover 96: So seht Ihr das Testspiel Donnerstag live im Internet-TV

Von: Maik Hanke

Werder Bremen live gucken: Das Testspiel gegen Hannover 96 wird am Donnerstag im Internet-TV beziehungsweise Livestream übertragen. © gumzmedia

Bremen / Hannover – Der SV Werder Bremen bestreitet am Donnerstag ein Testspiel auswärts gegen Hannover 96. So könnt Ihr das Duell live im Internet-TV und Live-Stream gucken.

Es ist Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga, das heißt aber nicht, dass der Ball gar nicht rollt. Gerade rund um Werder Bremen ist in diesen Tagen einiges los. Am Samstag steigt nicht nur das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro im Wohninvest Weserstadion, bereits am Donnerstag tragen die Profis der Grün-Weißen auswärts ein Testspiel gegen Hannover 96 aus. Anpfiff im Eilenriedestadion von Hannover ist um 16 Uhr (live im Internet-TV).

Werder Bremen live im TV: Testspiel gegen Hannover 96 am Donnerstag im Live-Stream

Für die Mannschaft von Trainer Ole Werner geht es einerseits darum, während der bundesliga-freien Zeit im Rhythmus zu bleiben, andererseits könnte der Coach im Testspiel auch das eine oder andere Experiment im Spiel wagen. Mit Sicherheit bekommen auch einige Nachwuchs-Talente aus der U23 eine Chance, sich zu beweisen. Hannover 96 wird für Werder Bremen aber wohl keinesfalls eine leichte Aufgabe. Der Zweitligist befindet sich unter Trainer Stefan Leitl im Aufwind, ist aktuell Tabellenvierter und könnte diese Saison mal wieder ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden.

Beim Test am Donnerstag können die Fans allerdings nicht im Eilenriedestadion dabei sein, das Spiel findet dort unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Immerhin: Das Spiel wird live übertragen. Das Testspiel läuft allerdings nicht im klassischen Fernsehen, sondern im Internet-TV: Die Partie wird live und kostenlos auf dem offiziellen Youtube-Kanal des SV Werder Bremen und bei Werder-TV im Live-Stream übertragen. Wer den Livestream nicht schauen kann, das Spiel aber nicht verpassen will, dem empfehlen wir gerne unseren DeichStube-Liveticker zu Werder Bremen gegen Hannover 96. Ticker-Start ist rund eine Stunde vor Anpfiff – also gegen 15 Uhr – mit den Aufstellungen beider Mannschaften. (han)