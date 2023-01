Werder gegen Schalke 04: So seht ihr das Testspiel live im Internet-TV und im Livestream

Von: Mario Nagel

Teilen

Das Testspiel zwischen Werder Bremen und dem FC Schalke 04 wird kostenlos live im Internet-TV und im Livestream gezeigt. © gumzmedia

Bremen – Der SV Werder Bremen bestreitet am Samstag ein Testspiel gegen den FC Schalke 04. Anpfiff der Partie gegen den Bundesliga-Konkurrenten ist um 15.30 Uhr in der Veltins Arena. So seht Ihr das Duell live im Internet-TV und im Live-Stream.

In knapp einer Woche rollt in der Bundesliga wieder der Ball, die Teams befinden sich in der Winter-Vorbereitung auf der Zielgerade. Das gilt auch für den SV Werder Bremen, der vor dem Start der zweiten Saisonhälfte beim 1. FC Köln (21. Januar, 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) noch einmal die Sinne schärfen will. Das Team von Trainer Ole Werner tritt deshalb am Samstag, den 14. Januar zu einem Testspiel beim Ligakonkurrenten FC Schalke 04 an. Anpfiff ist um 15.30 Uhr - und so können die Fans live mit dabei sein!

Werder Bremen live im TV: Testspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag im Livestream

Wer die Reise auf sich nehmen möchte, kann das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Werder Bremen live in der Veltins Arena verfolgen. Karten gibt es für Bremer Fans aber nur im Ticket-Center im Wohninvest Weserstadion. Wer nicht vor Ort mit dabei sein kann, hat aber Glück, denn: Die Partie wird live übertragen.

Testspiel: Werder Bremen gegen den FC Schalke 04 live im Internet-TV und im Live-Stream

Das Testspiel zwischen Werder und dem FC Schalke 04 läuft aber nicht im klassischen Fernsehen, sondern im Internet-TV: Die Partie wird live und kostenlos auf dem offiziellen Youtube-Kanal des SV Werder Bremen und bei Werder-TV im Live-Stream übertragen. Wer den Livestream nicht schauen kann und nicht vor Ort ist, das Spiel aber nicht verpassen will, dem empfehlen wir gerne unseren DeichStube-Liveticker zu Werder Bremen gegen den FC Schalke 04. Ticker-Start ist rund eine Stunde vor Anpfiff – also gegen 14.30 Uhr – mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (nag)