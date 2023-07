Werder live im Internet-TV gegen den FC Toulouse: So sehen Fans das Testspiel kostenlos im Livestream

Von: Timo Strömer

Werder Bremen gegen den FC Toulouse: So sehen Fans das Testspiel live und kostenlos im Internet-TV und im Livestream. © gumzmedia

Bremen – Der SV Werder Bremen bestreitet am Samstag in Zell am Ziller sein drittes Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison. Anpfiff gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse ist um 15.30 Uhr im Parkstadion im Zillertal – so können Fans, die nicht live vor Ort dabei sein können, das Werder-Testspiel live im Internet-TV und im Livestream sehen.

Der SV Werder Bremen hat seine ersten beiden Testspiele in Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gegen die SV Drochtersen/Assel (2:1) und den VfB Oldenburg (3:1) gewonnen – nun steht im Trainingslager im Zillertal der dritte Test für die Mannschaft von Trainer Ole Werner an. Am Samstag, 22. Juli 2023, spielt Werder gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse. Anpfiff im Parkstadion in Zell am Ziller ist um 15.30 Uhr – für den SV Werder dürfte die Partie nach den Tests gegen zwei Regionalligisten erstmals zu einem echten Gradmesser werden. Zudem wird der SVW erstmals im neuen Auswärtstrikot antreten. Wer aber im Werder-Trainingslager im Zillertal nicht live vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, das Werder-Testspiel gegen den FC Toulouse live im Internet-TV und im Livestream zu verfolgen. So geht‘s!

Testspiel live und kostenlos im Internet: Werder Bremen gegen FC Toulouse live im TV und im Livestream

Das Testspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Toulouse läuft allerdings nicht live im klassischen Fernsehen, sondern im Internet-TV: Die Partie wird live und kostenlos auf dem offiziellen Youtube-Kanal des SV Werder Bremen und bei Werder-TV im Live-Stream übertragen. Sky und DAZN zeigen das Spiel nicht live im TV. Wer den Livestream aber nicht schauen kann und nicht live vor Ort im Stadion ist, das Spiel jedoch nicht verpassen will, dem empfehlen wir gerne unseren DeichStube-Liveticker zum Testspiel Werder Bremen gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse. Live-Ticker-Start ist rund eine Stunde vor Anpfiff – also gegen 14.30 Uhr – mit der Werder-Startelf-Aufstellung. Bei uns verpassen Werder-Fans nichts und sind immer auf dem Laufenden! (tst)