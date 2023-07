Werder Bremen live im Internet-TV gegen RB Leipzig und Ipswich Town: So sehen Fans das Testspiel-Turnier kostenlos im Livestream

Von: Maik Hanke

Teilen

Werder Bremen gegen RB Leipzig und Ipswich Town: So sehen Fans die Testspiele live und kostenlos im Internet-TV und im Livestream. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen spielt am Freitag zwei Testspiele gegen RB Leipzig und Ipswich Town: So können Fans das Blitzturnier aus Innsbruck live im Internet-TV und Livestream schauen.

Bremen - Die ersten drei Testspiele der Saison-Vorbereitung hat der SV Werder Bremen allesamt gewonnen. Auf einen 2:1-Sieg gegen die SV Drochtersen/Assel und ein 3:1 gegen den VfB Oldenburg war im Trainingslager im Zillertal am vergangenen Samstag ein sattes 5:2 gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse gefolgt. Am Freitag (live im Internet-TV und Livestream) steht nun der nächste Test an – und zwar ein doppelter. Bei einem Blitzturnier in Innsbruck spielt die Mannschaft von Trainer Ole Werner gegen RB Leipzig und Ipswich Town.

Werder Bremen gegen RB Leipzig und Ipswich Town: Das Testspiel-Turnier live im Internet-TV und Live-Stream gucken

Das Turnier im Innsbrucker Tivoli-Stadion, bei dem die einzelnen Spiele jeweils 60 Minuten dauern, beginnt am Freitag um 14.30 Uhr mit dem Spiel zwischen RB Leipzig und Ipswich Town. Werder Bremen ist ab 15.45 Uhr zunächst gegen den Bundesliga-Konkurrenten aus Sachsen gefordert, um 17 Uhr folgt das Duell mit dem englischen Zweitligisten. Wer in Österreich nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die Spiele live im Internet-TV und im Livestream zu verfolgen. So geht‘s!

Werder Bremen-Testspiele gegen RB Leipzig und Ipswich Town live: Turnier-TV-Übertragung im Livestream bei Youtube

Die Testspiele zwischen dem SV Werder Bremen und RB Leipzig sowie Ipswich Town laufen allerdings nicht live im klassischen Fernsehen, sondern im Internet-TV: Die Partie wird live und kostenlos auf den offiziellen Youtube-Kanälen des SV Werder Bremen und von RB Leipzig im Live-Stream übertragen. Sky, DAZN, Sport1 und Co. zeigen die Spiele nicht live im TV. Wer den Livestream nicht schauen kann und nicht live vor Ort im Stadion ist, die Spiele jedoch nicht verpassen will, dem empfehlen wir gerne unseren DeichStube-Liveticker zum Testspiel-Turnier zwischen Werder Bremen, RB Leipzig und Ipswich Town. Live-Ticker-Start ist rund eine Stunde vor Anpfiff des ersten Werder-Spiels – also gegen 14.45 Uhr – mit der Werder-Startelf-Aufstellung. Bei uns verpassen Werder-Fans nichts und sind immer auf dem Laufenden! (han)