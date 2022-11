Grenzerfahrung in Heeslingen: Werder absolviert am Dienstag mit ausgedünntem Personal das erste Testspiel der WM-Pause

Von: Malte Bürger

Teilen

Werder Bremen um Trainer Ole Werner bestreitet am Dienstag (im DeichStube-Live-Ticker) ein Testspiel gegen den Heeslinger SC. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen bestreitet am Dienstag (19 Uhr im DeichStube-Live-Ticker) ein Testspiel gegen den Oberligisten Heeslinger SC. Der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Das „Feindesland“ ist in greifbarer Nähe, der Spielort liegt quasi auf der Trennlinie zu dem Gebiet, in dem größtenteils Fans des Hamburger SV beheimatet sind. Für den SV Werder Bremen ist es also durchaus ein besonderer Gastauftritt, wenn am Dienstagabend um 19 Uhr (im DeichStube-Liveticker) das Testspiel im Waldstadion des Heeslinger SC angepfiffen wird. Wichtiger als der sportliche Wert ist aber ohnehin der eigentliche Besuch bei den eigenen Anhängern.

Werder Bremen-Testspiel gegen Heeslinger SC im Live-Ticker: Viele Spieler fehlen im Test am Dienstag

„Insgesamt ist es für Werder wichtig, sich in den Regionen rund um Bremen zu zeigen“, sagte Sportchef Frank Baumann im Vorfeld der „Zevener Zeitung“. „Aber natürlich, uns ist schon bewusst, dass gerade das Gebiet um Zeven und Heeslingen genau an das Gebiet des HSV angrenzt.“ Auch deshalb fügte Baumann augenzwinkernd an: „Wer weiß, vielleicht wird der Eine oder Andere am Ende doch noch zum Werder-Fan.“

Auf einige namhafte Spieler werden die Zuschauer beim Test in Heeslingen jedoch verzichten müssen. Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug ist bekanntlich mit der deutschen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft unterwegs, auch für Vize-Kapitän Milos Veljkovic und das serbische Team hat die Vorbereitung auf die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) begonnen. Torhüter Jiri Pavlenka (Tschechien), Verteidiger Fabio Chiarodia (Italien U19) oder die Mittelfeldspieler Romano Schmid (Österreich) und Ilia Gruev (Bulgarien) absolvieren noch Freundschaftsspiele mit ihren jeweiligen Landesauswahlen.

Werder Bremen gegen Heeslinger SC - Testspiel im Liveticker: Der erste Test der WM-Winter-Pause

Darüber hinaus fehlten am Montag beim Training krankheitsbedingt Oliver Burke, Niklas Stark und Anthony Jung sowie Nicolai Rapp aufgrund von muskulären Problemen. Ihre Einsätze im Testspiel gegen den Heeslinger SC sind demnach unwahrscheinlich. Chefcoach Ole Werner hatte ohnehin geplant, vermehrt Akteure aufzubieten, die zuletzt häufiger auf der Bank saßen – gut möglich, dass der Kader des SV Werder Bremen nun durch mehrere U23-Spieler aufgefüllt wird.

Der Heeslinger SC, der im Frühjahr beim Landespokalfinale nur ganz knapp den Einzug in den DFB-Pokal verpasst hat, ist in der Oberliga Niedersachsen beheimatet und belegt dort aktuell nach 15 absolvierten Partien den vierten Platz. Mit 28 Zählern beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Lupo-Martini Wolfsburg derzeit sechs Zähler. Der Abstand wuchs jüngst auch deshalb, weil es am vergangenen Wochenende ausgerechnet gegen die FT Braunschweig eine 0:3-Niederlage gab. Die Freie Turnerschaft hatte zuvor fünf Partien in Folge nicht gewonnen. Heeslingen ist für Werder Bremen der erste Testspiel-Gegner der WM-Winter-Pause. Am Samstag steigt noch ein Blitzturnier gegen Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf in Lohne. (mbü)