Testspiel mit Kopierfunktion: Werder will sich zum Trainingslager-Abschluss gegen St. Gallen richtig fordern lassen

Von: Malte Bürger

Werder Bremen um Trainer Ole Werner hat gegen den FC St. Gallen am Sonntag (im DeichStube-Live-Ticker) ein wichtiges Testspiel vor der Brust. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen bestreitet am Sonntag (15.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker) das zweite und letzte Testspiel während des Spanien-Trainingslagers. Gegner ist der FC St. Gallen - und der passt besonders gut zu den nächsten Bundesliga-Spielen.

Murcia - In St. Gallen geht es vergleichsweise beschaulich zu. Etwas mehr als 76.000 Menschen wohnen in der schweizerischen Stadt, die auf einer Höhe von 700 Metern liegt. Auf den ersten Blick gibt es also nicht viele Gemeinsamkeiten mit den deutschen Metropolen Köln oder Berlin. Doch sobald der Fußball ins Spiel kommt, sieht das etwas anders aus, weshalb Ole Werner, Chefcoach des SV Werder Bremen, das bevorstehende Testspiel gegen den FC St. Gallen (Sonntag, 15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) richtig gut findet. Der Tabellendritte der Schweizer Super League soll zum Abschluss des Trainingslagers im spanischen Murcia nämlich eine Art Blaupause der nächsten Liga-Gegner 1. FC Köln (21. Januar, 18.30 Uhr) und Union Berlin (25. Januar, 20.30 Uhr) darstellen.

Werder Bremen-Testspiel gegen FC St. Gallen im Liveticker: Gegner soll gut auf erste Bundesliga-Spiele vorbereiten

„Der FC St. Gallen hat eine Mannschaft, die sehr aggressiven Fußball, ein sehr intensives Pressing spielt und im eigenen Ballbesitz sehr schnell den Weg nach vorne sucht“, erklärt Werner. „Das ist ein Gegner, der uns sehr gut auf die ersten Aufgaben in der Bundesliga vorbereitet. Deshalb freuen wir uns auf diesen Test, der uns in allen Spielphasen komplett fordern soll und wird.“ Der 34-Jährige wird beim erneuten Auftritt in der Pinatar-Arena von Murcia allerdings ein paar personelle Einbußen in Kauf nehmen müssen. Romano Schmid hat sich am Freitag im Vormittagstraining des SV Werder Bremen eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen und fällt erst einmal aus, Lee Buchanan muss aufgrund von Wadenproblemen vorerst kürzertreten. Auch die U23-Akteure Lasse Rosenboom (Oberschenkelverletzung) und Marc Schröder (muskuläre Probleme) sind nicht dabei. Gleiches gilt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch für Torjäger Niclas Füllkrug, der sich am Samstag mit einem grippalen Infekt vom Training abmeldete.

Werder Bremen gegen FC St. Gallen - Testspiel im Live-Ticker: Gegner im Trainingslager noch nicht in Topform

Der FC St. Gallen bereitet sich aktuell an einem Ort auf die Fortsetzung der Saison vor, den man auch bei Werder Bremen sehr gut kennt. In Algorfa, wo die Bremer vor exakt fünf Jahren zu Gast waren, haben die Eidgenossen für zehn Tage ihr Camp aufgeschlagen. „Wir bauen auf dieses Trainingslager und haben wichtige Fingerzeige mit den Testspielen gegen Werder und den SC Paderborn“, wird Trainer Peter Zeidler auf der Internetseite des Vereins zitiert. „Danach können wir uns richtig einschätzen. Natürlich sind wir noch nicht in Topform, aber das brauchen wir auch noch nicht zu sein. Dem müssen wir nahekommen, wenn am 22. Januar der FC Basel kommt.“ (mbü)