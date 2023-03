Taktik-Analyse: Schnelles Umschalten und etwas Glück - Wie Werder einen Punkt aus Mönchengladbach entführte

Von: Tobias Escher

Teilen

Ole Werner hatte gegen Borussia Mönchengladbach alle Hände voll zu tun: Der Coach des SV Werder Bremen musste auf eine Systemumstellung reagieren. © IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Nach Werder Bremens 5:1-Sieg im Hinspiel sann Borussia Mönchengladbach auf Rache. Die Gladbacher stellten Werder vor einige taktische Probleme. Eine Umstellung in der zweiten Halbzeit schien das Spiel bereits zugunsten der Borussia zu entscheiden. Doch Werder fand mit Kampf, schnellem Umschalten und etwas Glück zurück in die Partie. Die Taktik-Analyse von Tobias Escher.

Ein Aufsteiger zu sein bietet auch Vorteile. In der Hinrunde wurde Bundesliga-Neuling Werder Bremen von einigen Gegnern unterschätzt. Besonders Borussia Mönchengladbach ließ im Hinspiel große Lücken für Bremer Kontern Doch Räume wie beim 5:1-Erfolg gibt es für Werder mittlerweile nur noch selten. Die Gegner nehmen den Aufsteiger nach der starken Hinserie ernster. So auch Borussia Mönchengladbach, die im Rückspiel weitaus seriöser auftraten als im vergangenen Oktober.

Werder Bremen krempelt Startelf gegen Borussia Mönchengladbach notgedrungen um

Werder-Coach Ole Werner musste seine Startelf auf einigen Positionen umbauen. Eine Erkältungswelle plagt die Mannschaft. Neben Stammtorhüter Jiri Pavlenka fehlten in Marco Friedl, Milos Veljkovic und Christian Groß gleich drei potenzielle Innenverteidiger. So kam der 17-Jährige Fabio Chiarodia zu seinem Bundesliga-Startelf-Debüt. Er begann als linker Innenverteidiger in der Dreierkette. Taktisch stellte Werner seine Elf indes nicht um. Werder Bremen begann im bekannten 5-3-2-System.

Gladbachs Trainer Daniel Farke stellte Werder ein 4-2-3-1-System entgegen. Wichtiges Merkmal des Gladbacher Spiels waren die zahlreichen Positionswechsel. So begannen Lars Stindl und Jonas Hofmann zwar nominell auf den Außen-Positionen. Sie zogen aber praktisch permanent in die Spielfeldmitte. Auch Zehner Florian Neuhaus und Stürmer Marcus Thuram ließen sich immer wieder fallen. Gladbach versuchte auf diese Art und Weise, eine Überzahl im Zentrum herzustellen. Die Doppelsechs aus Christoph Kramer und Manu Koné sollte Werder Bremens Mittelfeldspieler herausziehen. Das Bremer Mittelfeld agierte gewohnt mannorientiert und verfolgte die gegnerischen Mittelfeldspieler. Stindl, Hofmann, Neuhaus und Thuram stießen in die Lücken dahinter, um den Ball direkt aus der Abwehr zu erhalten.

Die Grafik zeigt, wie Borussia Mönchengladbach das Zentrum überlud. Um hier nicht in Unterzahl zu geraten, rückte bei Werder Bremen immer wieder ein Verteidiger heraus; in diesem Fall Fabio Chiarodia. © DeichStube

Taktik-Analyse: Werder Bremens Verlagerungen gegen Borussia Mönchengladbach führen zum Ziel

Werder Bremen zeigte sich jedoch gut vorbereitet auf die zahlreichen Positionswechsel der Gladbacher. Positiv fiel die Bremer Abwehr auf: Obwohl sie in dieser Formation noch nie zusammengespielt hatten, fanden sie ein gutes Timing im Herausrücken. Im richtigen Moment wagte sich ein Abwehrspieler ins Mittelfeld, um die Überzahl der Gladbacher zu kontern. Die restliche Abwehr zog sich zusammen, um keine Lücken im Zentrum zu öffnen.

Zu Chancen kam Borussia Mönchengladbach daher nur selten durch das Zentrum, sondern eher über die Flügel. Wenn sich die Bremer Abwehr zusammenzog, rückte vor allem Linksverteidiger Anthony Jung weit ins Zentrum. Der Flügel öffnete sich. So kam Gladbach über eine Verlagerung auf diese Seite zu der größten Chance durch Thuram (22.). Werder Bremen benötigte etwas länger, um offensiv Gefahr zu verströmen. Auch sie versuchten, die gegnerische Abwehrkette in die Mitte zu locken, um anschließend mit langen Bällen auf die Außen hinter die Kette zu gelangen. Wie bereits bei der 1:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen kamen die erfolgversprechendsten Bälle von der halbrechten auf die halblinke Seite. So tauchte auch Werder im Verlauf der ersten Halbzeit vermehrt vor dem Gladbacher Tor auf.

Borussia Mönchengladbachs Umstellung stellt Werder Bremen vor enorme Probleme

In der Halbzeitpause stellte VfL-Coach Farke seine Mannschaft um. Kramer ließ sich in die Abwehrkette fallen, sodass Borussia Mönchengladbach nun mit einer Mischung aus Dreier- und Fünferkette agierte. Sie gingen prompt in Führung, wobei das Tor mit der Systemumstellung wenig zu tun hatte: Mitchell Weiser lud Gladbach durch einen Fehlpass zu einem Konter ein (48.). Erst danach zeigte sich, vor welch große Herausforderung Gladbachs Systemumstellung den SV Werder Bremen stellte. Um Gladbachs Dreierkette zu pressen, musste Niklas Schmidt auf eine Höhe rücken mit den beiden Angreifern. Dahinter geriet die verbliebene Doppelsechs ständig in Unterzahl. Neuhaus, Stindl und Hofmann besetzten weiterhin die Räume vor Bremens Abwehr.

Dass Werder Bremens Abwehr nicht mehr so konsequent herausrücken konnte, lag indes an den Gladbacher Außenverteidigern. Diese konnten dank der verbliebenen Dreierkette in der Abwehr wesentlich offensiver agieren als noch vor der Pause. Werders Außenverteidiger konnten nicht mehr so weit in die Mitte rücken, ohne Gefahr zu laufen, die gegnerischen Außenverteidiger völlig freistehen zu lassen.

Zwei schöne Konter des SV Werder Bremen führen zum Punktgewinn gegen Borussia Mönchengladbach

Dank dieser Systemumstellung gewann Borussia Mönchengladbach die Oberhand über die Partie. Zwischen der 46. und der 75. Minute gab Gladbach zwölf Torschüsse ab, sieben davon gingen aufs Tor. Werder gab nur zwei Schüsse ab, von denen einer aufs Tor ging. Gladbach sammelte in dieser Phase zudem 60 Prozent Ballbesitz. Werder bekam keinen Zugriff auf die neu formierte Gladbacher Formation. Dass die Bremer trotz zweier Rückstände dennoch einen Punkt gewannen, lag an ihrem konsequenten Umschaltspiel. Gladbach hatte aus dem Spiel heraus zwar die Oberhand. Doch einzelne Ungenauigkeiten im Ballbesitz luden Werder Bremen zu Kontern ein. Vor dem 1:1 (65.) lagen gerade einmal sieben Sekunden zwischen Ballgewinn und dem Abschluss durch Marvin Ducksch; beim 2:2 waren es fünfzehn (88.).

Das Unentschieden lässt sich daher aus zwei Blickwinkeln betrachten: Borussia Mönchengladbach muss sich darüber ärgern, während der Phase nach der Systemumstellung nicht mehr Tore erzielt zu haben. Dennoch hat Werder-Coach Werner nicht unrecht, wenn er von einem verdienten Unentschieden spricht. Werder Bremen kämpfte sich in die Partie und überzeugte durch Effizienz und schnelle Konter. Die vielleicht beste Nachricht aus Bremer Sicht ist die Tatsache, dass Werder zwei Kontertore erzielte gegen einen Gegner, der sie diesmal nicht unterschätzte.