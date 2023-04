„Wir geben nie auf!“ Werder lobt „sensationelle Moral“ – die Stimmen zum Last-Minute-Punkt in Mainz

Werder holt Zähler in Mainz

Der SV Werder Bremen hat beim 2:2 gegen Mainz 05 Moral bewiesen - die Stimmen zum Spiel.

Mainz - Was eine irre Schlussphase: Der SV Werder Bremen hat einen doppelten Rückstand in der Nachspielzeit noch in ein 2:2 umgemünzt - die Stimmen zum Spiel.

Ole Werner (Trainer des SV Werder Bremen): „Wir hatten nicht mehr viel Zeit, trotzdem: Daran glauben tut man immer. Es hat dieses Jahr auch schon ein paar Mal funktioniert. Und jedes Mal, wenn es funktioniert, wird dieser Glaube in der Schlussphase auch größer, dass du noch mal was umbiegen kannst. Wenn du auf ein 1:1 schnell eine Antwort findest und dann 20 Sekunden vor Ablauf der Nachspielzeit das 1:2 bekommst, dann weißt du, dass es eng wird. Wir haben aber Gesicht und Charakter gezeigt. 85 Minuten ist sehr wenig in den Strafräumen passiert und dann auf einmal in beiden Strafräumen alles. Jeder Punkt ist für uns immens wichtig. Man sieht ja auch, dass wir um jeden Punkt kämpfen und kratzen müssen. Wir müssen das auch wertschätzen, deshalb ist es ein Punkt mehr, den wir haben, um unser Ziel zu erreichen. Und das ist dann nach dem Spielverlauf auch der Moral der Mannschaft geschuldet, darüber bin ich sehr glücklich. Trotzdem gibt es nach wie vor Themen, die wir verbessern müssen: Wir haben schon mal sauberer nach vorne gespielt, wir sind auch schon mal komplett sauber geblieben in einem Spiel. Trotzdem: Wenn so ein Spielverlauf kommt wie heute, ziehen wir die positiven Erkenntnisse daraus, dass die Mannschaft zurückgekommen ist und sicherlich nicht unverdient einen Punkt geholt hat.“

Werder Bremen ärgert sich über Gegentore, lobt aber Moral in Mainz - die Stimmen zum Spiel

Marco Friedl (Werder-Kapitän): „Ganz schwierig in Worte zu fassen, was mir da durch den Kopf ging. Aber ich war selten so sauer, wie in dem Moment vor dem 2:2, weil wir wieder zwei Gegentore kassiert haben. Aber wenn man zweimal so nach direkten Nackenschlägen zurückkommt, ist es natürlich umso schöner. In der letzten Woche haben wir etwa zweieinhalb Torschüsse zugelassen und zwei Tore kassiert, heute haben wir wieder zwei Gegentore kassiert. Obwohl wir in der ersten Halbzeit richtig gut verteidigt haben. Wir haben alles reingeworfen und auch clevere Fouls gemacht. Dann fängst du dir zwei Tore und stehst eigentlich wieder mit leeren Händen da. Aber ein Riesenkompliment an die Mannschaft für die Moral, die sie gezeigt hat – sensationell!“

Niclas Füllkrug (Torschütze zum 2:2 für Werder Bremen): „Der Spielverlauf beschreibt unsere aktuelle Situation und den Stand der Mannschaft ganz gut. Wir sind eine tolle Truppe, haben einen unfassbaren Zusammenhalt und eine sehr gute Moral. Wir geben nie auf. Aber wir sind in manchen Punkten einfach nicht auf dem höchsten Level, auf dem wir sein könnten. So laufen wir dann zweimal hinterher. Aber mir als Stürmer ist ein 2:2 lieber als ein 0:0. Das war heute ein ganz wichtiges Tor, ein ganz wichtiger Punkt für die Moral und für ein gutes Gefühl. Weil wir uns schon eingestehen müssen, dass wir im Moment nicht so viele Punkte holen, wie wir gerne holen würden.“

Die Stimmen zum Spiel: Werder Bremen holt Punkt in Mainz und bleibt positiv

Niklas Stark (Werder-Verteidiger): „Wir haben es in der zweiten Halbzeit versäumt, auch das Offensivspiel zu integrieren, es war sehr defensivlastig. Was wir aber auch sehr gut gemacht haben. Klar kommt auch die eine oder andere Chance zustande, aber es waren mehr gefährliche Situationen als richtige Chancen – bis zur 84. Minute haben wir es sehr gut verteidigt. Wir waren sehr eng am Mann, was wir im Vorfeld auch besprochen hatten. Das wollten wir verbessern und das haben wir heute auch gezeigt. Trotzdem kommt dann so ein komisches Ding da durch, das ist dann bitter. Wie wir reagiert haben, zeugt dann aber auch von Qualität. Das zeigt, dass wir niemals aufgeben. Das haben wir schon öfter in der Saison gezeigt, dass immer was drin ist. Wir nehmen den Punkt gerne mit. Immer mal wieder ein Unentschieden, ist jetzt auch nicht das Wahre, da klettert man nicht so in der Tabelle. Aber natürlich ist es so, dass uns der Punkt guttut, um auch weitere Punkte zu sammeln. Es ist wichtig, dass man sieht, es geht weiter nach vorne. So können wir positiv in die nächsten Wochen gehen, das ist wichtig.“

Mit Material von „Sky“