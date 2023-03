„Zeigt, was für ein Charakter in der Mannschaft steckt“: Die Werder-Stimmen zum Spiel gegen Mönchengladbach

Von: Fynn Walenziak, Marius Winkelmann

Der SV Werder Bremen holt einen ganz wichtigen Punkt gegen Mönchengladbach! Die Stimmen zum Spiel. © Imago Images/pepphoto

Der SV Werder Bremen spielt gegen Borussia Mönchengladbach 2:2 (0:0) und holt einen unglaublich wichtigen Punkt. Nach dem Spiel überwog die Erleichterung, aber auch der Stolz. Die Stimmen zum Spiel.

Ole Werner (Trainer des SV Werder Bremen): „Totale Willensleistung meiner Mannschaft. Wir haben über die Themen gesprochen, die wir diese Woche hatten. Heute ein 17-Jähriger mit seinem Startelf-Debüt, A-Jugendliche auf der Bank, zwei aus der zweiten auf der Bank und trotzdem wieder ein Spiel, in dem wir, was die Themen zwischen den Strafräumen angeht, lange Zeit auf Augenhöhe waren. Erste Halbzeit fand ich uns von den Ansätzen sogar klarer, in der zweiten Halbzeit haben wir mehr Probleme gehabt. „Zetti“ hat gut gehalten im Tor, hat uns ein paar Mal echt drin gehalten im Spiel und wir sind zurückgekommen, deshalb ist es für mich ein gewonnener Punkt und es war wirklich wieder eine gute Leistung der Mannschaft.“

Niclas Füllkrug (Stürmer des SV Werder Bremen): „Ich glaube, wir haben viel zu lange im Spiel gebraucht, um Dinge zu verändern. Also eigentlich haben wir in der ersten Halbzeit eine sehr gute Partie gemacht, da auch die klareren Chancen gehabt. Wir müssen glaube ich auch 1:0 in Führung gehen, haben aber irgendwie im letzten Pass oder im Abschluss totale Ungenauigkeiten drin. Und zweite Halbzeit kriegen wir dann das 1:0, machen dann relativ schnell das 1:1 und haben dann eine Phase, wo wir, obwohl wir teilweise tief standen, gar keinen Druck auf den Ball bekommen haben. Es wurde dann erst besser als wir relativ klar gesagt haben, wir spielen den Ball vom Innenverteidiger lang nach vorne und versuchen dort auf die zweiten Bälle zu gehen, weil wir dann eine viel bessere Ordnung auf die zweiten Bälle hatten.“

„Es hat Spaß gemacht“: Die Stimmen zum Spiel von Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach

Marvin Ducksch (Doppeltorschütze bei Werder Bremen) : „Ich glaube, dass wir das Spiel vielleicht auch verdient hätten gewinnen können mit den Möglichkeiten, die wir in der ersten Halbzeit auch hatten. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir am Ende zweimal zurückkommen, können wir den Punkt ganz gut mitnehmen.“

Michael Zetterer (Startelf-Debütant bei Werder Bremen): „Gefühlt war da mehr drin. Aber wir kommen zweimal nach Rückstand zurück, das zeigt, was für ein Charakter in der Mannschaft steckt. Wir haben auch ein bisschen gelernt im Vergleich zum letzten Mal. Vor dem Tor waren wir heute kaltschnäuzig.“

...Zum Startel-Debüt: „Es hat Spaß gemacht. Da könnte man sich dran gewöhnen. Nein, dafür bin ich da, dafür trainiere ich ja auch. Ich habe es einfach genossen.“

Jens Stage (Mittelfeldspieler des SV Werder Bremen): „Lange Zeit her, dass wir zuletzt ein Unentschieden hatten. Das Spiel war ein bisschen wie unsere letzten Partien. Aber wir haben einen starken Charakter gezeigt, sind zweimal zurückgekommen und haben uns geholt, was wir mindestens verdient haben. Heute haben wir alles reingeworfen, auch die Jungs die reingekommen sind. Das war ein guter Fight und ein hochverdienter Punkt.“