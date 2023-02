Werder-Startelf-Aufstellung gegen Stuttgart: Neue Rolle für Bittencourt?

Von: Björn Knips

Teilen

Die Aufstellung von Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart: Leonardo Bittencourt wird in der Startelf dieses Mal als rechter Schienenspieler gebraucht. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen spielt am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. So könnte die Startelf-Aufstellung von Trainer Ole Werner aussehen.

Bremen – Plötzlich ging Leonardo Bittencourt zu Boden: Teamkollege Milos Veljkovic hatte ihn am Samstagmittag im Trainingsspiel abgeschossen und dabei voll im Gesicht getroffen. Doch Bittencourt rappelte sich schnell wieder auf. Zum Glück! Denn der 29-Jährige wird beim Gastspiel des SV Werder Bremen beim VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) dringend in der Startelf gebraucht – und zwar sehr wahrscheinlich als Rechtsverteidiger oder genauer gesagt: als rechter Schienenspieler. Denn Stammkraft Mitchell Weiser fällt wegen einer Gelbsperre aus, genauso wie die ersten Ersatzkandidaten Felix Agu und Manuel Mbom. Beide sind verletzt.

Werder Bremen-Aufstellung gegen VfB Stuttgart: Leonardo Bittencourt durch Positionswechsel in Startelf?

Leonardo Bittencourt hat sich nach seiner krankheitsbedingten Pause gegen Wolfsburg dagegen zurückgemeldet und hinterließ im Training einen guten Eindruck. „Leo hat das in der Vergangenheit schon gespielt, auch wenn das etwas länger zurückliegt. Wir haben aber mehrere Optionen“, meinte Trainer Ole Werner zu einem Positionswechsel von Bittencourt, der ansonsten bei Werder Bremen in der Aufstellung als Achter aufläuft. Doch dort haben beim 2:1-Sieg gegen Wolfsburg Niklas Schmidt und Jens Stage sehr gut funktioniert. Genauso wie Christian Groß als Sechser.

So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder Bremen im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart aussehen. © DeichStube

Werder Bremen-Startelf-Aufstellung gegen VfB Stuttgart: Milos Veljkovic wohl wieder auf der Bank

Eigentlich gibt es keinen Grund, dieses Trio auseinander zu reißen. Gleiches gilt für die Dreierkette mit Amos Pieper, Niklas Stark und Marco Friedl. Dazu passt, dass Werner ausdrücklich auf die hohe Geschwindigkeit der Stuttgarter hingewiesen hat. Gleiches hatte er auch schon vor der Partie des SV Werder Bremen gegen Union Berlin gemacht und damit indirekt den Startelf-Verzicht auf Milos Veljkovic erklärt. Der Serbe wird wohl auch gegen den VfB Stuttgart zunächst nur auf der Bank sitzen.

Anthony Jung ist in der Aufstellung von Werder Bremen dagegen als Linksverteidiger gesetzt. Das gilt natürlich im Angriff auch für Niclas Füllkrug sowie für Marvin Ducksch. Letzterer hat zuletzt zwar nicht so gut funktioniert und in Maximilian Philipp einen neuen Konkurrenten bekommen, doch der Neuzugang aus Wolfsburg fällt wegen Problemen am Sprunggelenk für die Partie in Stuttgart aus. (kni)