Aufstellung von Werder Bremen gegen VfB Stuttgart: Wird Gruev zum Groß-Ersatz - oder erhält Stark eine Startelf-Chance?

+ © gumzmedia Ilia Gruev hat gute Chancen in der Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart zu stehen. © gumzmedia

Bremen - Der SV Werder Bremen spielt am zweiten Spieltag gegen den VfB Stuttgart. So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder-Trainer Ole Werner aussehen.

Beinahe wie ein Superheld sah Jiri Pavlenka aus, als er im Training von Ball zu Ball hechtete. Was weniger an den Flugeinlagen, denn am Gesichtsschmuck des Keepers des SV Werder Bremen lag. Der 30-Jährige hatte sich am Mittwoch während des Geheimtrainings bei einem Zusammenprall einen Nasenbeinbruch zugezogen, stand am Freitag beim Abschlusstraining aber schon wieder samt schützender Maske zwischen den Pfosten. „Sein Einsatz am Samstag ist nicht gefährdet“, teilten die Bremer parallel mit. Somit muss Chefcoach Ole Werner seine Startelf-Aufstellung gegen den VfB Stuttgart auf dieser Position schon einmal nicht umbauen – an anderer Stelle wahrscheinlich schon.

Werder Bremen-Aufstellung gegen VfB Stuttgart: Ilia Gruev und Jens Stage in der Startelf?

So verpasste nämlich Christian Groß auch die finale Einheit am Osterdeich. Laut Werder Bremen macht dem 33-Jährigen ein hartnäckiger Infekt zu schaffen, eine rechtzeitige Rückkehr zum Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) erscheint deshalb unwahrscheinlich. Somit könnte Ilia Gruev mal wieder in die Startelf rücken, der nominell erster Stellvertreter ist – es sei denn, Ole Werner entscheidet sich für eine komplett andere Variante. Theoretisch könnte schließlich auch Allrounder Nicolai Rapp den Sechser geben, ebenso wie Innenverteidiger Niklas Stark, der bei Ex-Club Hertha BSC schon häufiger im defensiven Mittelfeld unterwegs war.

Etwas weiter vorne, auf der Acht, hofft Romano Schmid nach überstandener Corona-Infektion auf eine Rückkehr in die Aufstellung des SV Werder Bremen, allerdings hat Neuzugang Jens Stage zuletzt gegen den VfL Wolfsburg einen sehr guten Eindruck hinterlassen, weshalb es eigentlich keinen Grund für einen neuerlichen Tausch in der Zentrale gibt. In der Offensive dürfte ebenfalls alles beim Alten bleiben, Niclas Füllkrug, der im Spiel gegen Stuttgart auf Ex-Teamkollege Waldemar Anton trifft, hat nach seiner Muskelprellung ganz normal trainiert und sollte wieder gemeinsam mit Marvin Ducksch auf Torejagd gehen. (mbü) Auch interessant: So kann man das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen VfB Stuttgart live im TV und im Live-Stream gucken!