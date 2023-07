Leistungsdiagnostik bei Werder: Neuzugang Kownacki, erblondeter Friedl und Co. quälen sich

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Der SV Werder Bremen ist in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Mit dabei: Neuzugang Dawid Kownacki (li.) und Kapitän Marco Friedl. © DeichStube

Der SV Werder Bremen ist am Montag mit der obligatorischen Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Für Aufsehen sorgten insbesondere Neuzugang Dawid Kownacki und der erblondete Kapitän Marco Friedl.

Bremen – Es war 8.50 Uhr, als am Montagmorgen ein schwarzer Audi-Geländewagen vor der Ostkurve des Wohninvest Weserstadions vorfuhr – Dawid Kownacki erschien also äußerst pünktlich zu seinem ersten Arbeitstag als Profi des SV Werder Bremen. Um 9 Uhr stand für den Neuzugang von Zweitligist Fortuna Düsseldorf die obligatorische Leistungsdiagnostik an, mit der Werder Jahr für Jahr in die Saison-Vorbereitung startet. Nach und nach trudelten im Laufe des Vormittags weitere Spieler ein, um sich den verschiedenen medizinischen Tests zu unterziehen – für Aufsehen sorgte dabei neben Kownacki vor allem Kapitän Marco Friedl.

Werder Bremen legt wieder los: Neuzugang Dawid Kownacki dabei, Marco Friedl jetzt blond

Der Innenverteidiger, der bereits seit 2018 bei Werder Bremen unter Vertrag steht, erschien äußerlich doch merklich verändert – strohblonde Haare hatte er vor der Sommerpause nämlich noch nicht gehabt. Im Inneren des Stadions standen für die Profis dann unter anderem ein Belastungs-EKG sowie ein Lungenfunktionstest und einige schweißtreibende Übungen auf dem Programm. Unliebsame Überraschungen gab es dabei laut Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz nicht. „Die Spieler, die heute da waren, sind alle fit aus der Pause gekommen. Es hat niemand über irgendwelche Probleme geklagt“, sagte der 42-Jährige gegenüber der DeichStube. Allerdings sind nicht alle Werder-Profis rechtzeitig bis zum Trainingsauftakt fit geworden: Mitchell Weiser (muskuläre Probleme) und Felix Agu (Reha nach einer OP an der Patellasehne) werden zu Beginn noch nicht zur Verfügung stehen.

Am Dienstag wird die Leistungsdiagnostik fortgesetzt, ehe die Mannschaft um Chefcoach Ole Werner am Mittwochnachmittag zum ersten gemeinsamen Training der neuen Saison auf dem Platz am Osterdeich zusammenkommt. Die Einheit beginnt um 14.30 Uhr und ist öffentlich. Fehlen werden die Nationalspieler Niclas Füllkrug, Ilia Gruev, Jiri Pavlenka, Romano Schmid und Neuzugang Naby Keita (FC Liverpool), die erst in der kommenden Woche ins Training einsteigen. Das erste Testspiel der Vorbereitung liegt dann bereits hinter dem SV Werder Bremen: Am Sonntag tritt der Bundesligist in Verden gegen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel an (ab 15 Uhr im DeichStube-Liveticker).