Große Auszeichnung für Werder-Star Füllkrug

Von: Björn Knips, Marius Winkelmann

Niclas Füllkrug zeigte in der bisherigen Bundesliga-Saison starke Leistungen - jetzt wurde der Stürmer von Werder Bremen zum „Spieler des Monats September“ gewählt. © Imago Images/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Bremen – Auf das WM-Ticket muss Niclas Füllkrug noch warten, dafür hat der Profi des SV Werder Bremen einen ganz besonderen Preis sicher: Der Stürmer bekommt von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) den Award „Spieler des Monats September“ verliehen. Das ergab die Abstimmung der Fans sowie ausgewählter Experten und der Kapitäne der Bundesligisten. Das gab die DFL in der Nacht zu Donnerstag bekannt.

Niclas Füllkrug setzte sich bei der Wahl gegen fünf Konkurrenten durch: Florian Kainz (1. FC Köln), Christopher Trimmel (Union Berlin), Rafal Gikiewicz (FC Augsburg) sowie die Mönchengladbacher Jonas Hofmann und Ramy Bensebaini. Im Monat August hatte Sheraldo Becker (Union Berlin) den Award erhalten. Damals durfte sich Werder Bremens Lee Buchanan über die Auszeichnung „Rookie des Monats“ freuen.

Werder Bremen: Niclas Füllkrug zum besten Bundesliga-Spieler des Monats September gewählt

Niclas Füllkrug hatte im September vor allem mit seinem Doppelpack zum 2:0-Sieg in Bochum für Aufsehen gesorgt. Noch besser läuft es für ihn im Oktober, da hat er in den Partien gegen Mönchengladbach (5:1) und 1899 Hoffenheim (2:1) schon drei Treffer für den SV Werder Bremen erzielt. In Sinsheim saß dabei Bundestrainer Hansi Flick auf der Tribüne und äußerte sich anschließend sehr positiv zu Füllkrug. Eine Nominierung des Bremers für die WM in Katar (20. November bis 17. Dezember) wird immer wahrscheinlicher. Zahlreiche prominente Ex-Profis, aber auch aktuelle Spieler wie zuletzt Toni Kroos haben sich für den Führenden der Torschützenliste (acht Treffer) bereits stark gemacht. Der Award der DFL wird Füllkrug in Sachen WM-Teilnahme sicherlich auch nicht schaden… (kni)

Weiter mit der letzten Meldung vom 5. Oktober 2022:

„Spieler des Monats September“: Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug nominiert

Bremen – Niclas Füllkrug ist nicht erst seit seiner Gala-Vorstellung gegen Borussia Mönchengladbach in aller Munde – seit Wochen liefert Werders Bremens Sieben-Tore-Stürmer starke Leistungen ab, weswegen ihm demnächst eine besondere Ehre zuteilwerden könnte. Der 29-Jährige ist jetzt als einer von sechs Kandidaten für die DFL-Auszeichnung „Spieler des Monats September“ nominiert worden.

Niclas Füllkrug stößt dabei auf fünf weitere Konkurrenten: Unter den Finalisten steht neben dem aktuellen Profi des SV Werder Bremen (zwei Tore im September) auch Ex-Bremer Florian Kainz vom 1. FC Köln, Unions Christopher Trimmel, Augsburgs Rafal Gikiewicz sowie die Gladbacher Jonas Hofmann und Ramy Bensebaini. Letzterer hatte beim 5:1-Sieg des SV Werder Bremen zuletzt einen rabenschwarzen Tag erwischt und sogar ein Eigentor geschossen - das Spiel fand aber bereits im Oktober statt.

Werder Bremens Angreifer Niclas Füllkrug steht zur Wahl des „Spieler des Monats September“

Die Entscheidung, ob Werder Bremens Niclas Füllkrug den „Award" erhält, liegt vor allem bei den Fußball-Fans, die mit 40 Prozent den größten Stimmanteil beim Voting haben. Die Anhänger können seit Mittwochmittag hier ihre Stimme für den „Spieler des Monats September" abgeben. Neben den Fans und ausgewählten Experten haben auch die Mannschaftskapitäne der Bundesligisten eine Stimme. (mwi)

