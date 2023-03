Niclas Füllkrug ist dabei! Bundestrainer Flick beruft Werder-Star in DFB-Kader

Von: Timo Strömer

Teilen

Niclas Füllkrug vom SV Werder Bremen steht im Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die DFB-Testspiele gegen Peru und Belgien. © IMAGO

Niclas Füllkrug bleibt deutscher Nationalspieler! Der Stürmer des SV Werder Bremen wurde am Freitagnachmittag von Bundestrainer Hansi Flick für den DFB-Kader nominiert.

Frankfurt - Wie erwartet, hat Bundestrainer Hansi Flick Torjäger Niclas Füllkrug für die anstehenden Test-Länderspiele gegen Peru und Belgien in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. Der Stürmer des SV Werder Bremen führt mit 15 Treffern die Torjägerliste der Bundesliga an und hatte trotz des frühen Ausscheidens der Deutschen bei der WM in Katar mit zwei Toren in drei Spielen mächtig Eindruck hinterlassen.

Werder Bremen-Torjäger Niclas Füllkrug in Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen

Nun geht das Länderspiel-Abenteuer für Niclas Füllkrug in die nächste Runde. Mitchell Weiser vom SV Werder Bremen, über dessen Nominierung zuletzt immer mal wieder spekuliert worden war, wurde dagegen nicht vom Bundestrainer berücksichtigt. Die deutsche Nationalmannschaft testet gegen Peru (25. März in Mainz) und Belgien (28. März in Köln) jeweils um 20.45 Uhr und startet damit in die Vorbereitung auf die Heim-EM 2024.

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft in der Übersicht:

Tor: Marc-André Ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Fulham)

Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter (SC Freiburg), Christian Günter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Marius Wolf (Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Sturm: Mergim Berisha (FC Augsburg), Emre Can (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (FC Chelsea), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Kevin Schade (FC Brentford), Timo Werner (RB Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)