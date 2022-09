Wieder „in einem guten Zustand“: Bittencourt kehrt gegen Gladbach in den Werder-Kader zurück

Von: Maik Hanke

Leonardo Bittencourt kehrt nach schmerzhafter Verletzung im Rippenbereich gegen Gladbach wieder in den Kader des SV Werder Bremen zurück. © gumzmedia / nordphoto

Bremen – Gute Nachrichten für den SV Werder Bremen: Leonardo Bittencourt kehrt nach seiner schmerzhaften Muskelverletzung im Rippenbereich zum Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr) in den Kader zurück.

Nach drei verpassten Spielen und einer zweiwöchigen Länderspielpause ist der offensive Mittelfeldspieler wieder fit genug, um für einen Einsatz in Frage zu kommen – womöglich allerdings noch nicht direkt wieder von Anfang an. „Er ist in einem guten Zustand und wird morgen im Kader stehen“, sagte Trainer Ole Werner auf der Pressekonferenz des SV Werder Bremen vor dem Gladbach-Spiel.

Werder Bremen-Personal gegen Borussia Mönchengladbach: Leonardo Bittencourt nach Verletzung wieder fit

Leonardo Bittencourt war am vierten Spieltag des SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt schon nach einer halben Stunde verletzt ausgewechselt worden. Weil die Blessur so schmerzhaft war, konnte er die Belastung anschließend nur nach und nach steigern. Erst in der zweiten Woche der Länderspielpause konnte er ins Mannschaftstraining wieder einsteigen. Beim Abschlusstraining am Freitag mischte er augenscheinlich problemlos mit.

Verzichten müssen die Grün-Weißen am Samstagabend bekanntermaßen auf den gelbgesperrten Amos Pieper. Er dürfte in der Innenverteidigung von Niklas Stark ersetzt werden. Unter der Woche hatte Werner ihn bereits als den „logischen Ersatz" bezeichnet. Der lange verletzte Dikeni Salifou trainiert nach seiner langwierigen Adduktoren-Verletzung zwar schon wieder mit der Mannschaft, dürfte aber für das Spiel des SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach noch kein Thema sein. Weiterhin fehlen wird der langzeitverletzte Manuel Mbom (Reha nach Achillessehnenriss). (han)